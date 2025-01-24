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24 января, 08:01

В Краснодаре задержали гражданского лётчика за спонсирование ВСУ

В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали лётчика гражданской авиации по подозрению в финансировании ВСУ. Об этом рассказали в управлении региональной службы в беседе с РИА «Новости».

«Задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтёром, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что мужчина отправил средства через сервис криптовалют по указанному счёту. Сейчас заведено дело по статье «Государственная измена».

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Ранее жителя Сургута по решению окружного суда ХМАО приговорили к девяти годам колонии строгого режима по факту совершения государственной измены. Мужчина систематически занимался отчислением денежных средств в поддержку ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Николай Рюмин
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