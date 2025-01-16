Напавшая на «русню» безумная украинка из Москвы может сесть на 25 лет из-за улик в телефоне
Mash: Москвичке, обозвавшей строителей «руснёй», грозит 25 лет за госизмену
Яна Джоган. Фото © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Жительнице Москвы Яне Джоган, которая обозвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом, грозит 25 лет колонии за государственную измену и сотрудничество со Службой безопасности Украины. У неё в смартфоне нашли улики, сообщает Mash.
Как стало известно журналистам, следователи изучили телефон уроженки Незалежной и нашли переписки с украинскими радикалами. В них она пишет о ненависти к русским и присягает на сотрудничество с СБУ. Вследствие полученных улик к статье «Хулиганство» Яне Джоган могут прибавить ещё четыре: «Госизмена», «Сотрудничество с иностранной организацией», «Распространение порнографии» и «Возбуждение ненависти либо вражды».
Яна Джоган. Видео © Telegram / Mash
Как уже писал Life.ru, в ноябре прошлого года в московской Некрасовке женщина с пистолетом вышла к рабочим в подъезд, наорав на них за то, что они нарушают её дневной сон после ночной смены. Яна Джоган в ярости кричала: «Я русню терпеть не буду». В Avon отреклись от безумной уроженки Украины после появления слухов о том, что она их сотрудница.