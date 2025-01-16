Жительнице Москвы Яне Джоган, которая обозвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом, грозит 25 лет колонии за государственную измену и сотрудничество со Службой безопасности Украины. У неё в смартфоне нашли улики, сообщает Mash .

Как стало известно журналистам, следователи изучили телефон уроженки Незалежной и нашли переписки с украинскими радикалами. В них она пишет о ненависти к русским и присягает на сотрудничество с СБУ. Вследствие полученных улик к статье «Хулиганство» Яне Джоган могут прибавить ещё четыре: «Госизмена», «Сотрудничество с иностранной организацией», «Распространение порнографии» и «Возбуждение ненависти либо вражды».