Суд арестовал опасную украинку, которая назвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом

Живущую в Москве женщину, которая позиционирует себя в соцсетях как украинку, угрожавшую строителям пистолетом и называвшую их «руснёй», отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Кузьминского районного суда города Москвы Джоган Яне Николаевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 2 января 2025 года», — говорится в публикации.

Следствие считает, что обвиняемая грубым образом нарушила общественный порядок, следуя собственному преступному умыслу, а также проявила очевидное неуважение к обществу, пренебрежение к окружающим, материлась из хулиганских побуждений. Кроме того, Джоган вменяют разжигание национальной ненависти к русскому народу, совершённое с использованием предмета, похожего на пистолет, из которого она совершила в сторону строителей два холостых выстрела.