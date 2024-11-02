Суд арестовал опасную украинку, которая назвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом
Украинку, грозившую строителям пистолетом в Москве, отправили в СИЗО на 2 месяца
Яна Джоган. Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы
Живущую в Москве женщину, которая позиционирует себя в соцсетях как украинку, угрожавшую строителям пистолетом и называвшую их «руснёй», отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
«Постановлением Кузьминского районного суда города Москвы Джоган Яне Николаевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 2 января 2025 года», — говорится в публикации.
Следствие считает, что обвиняемая грубым образом нарушила общественный порядок, следуя собственному преступному умыслу, а также проявила очевидное неуважение к обществу, пренебрежение к окружающим, материлась из хулиганских побуждений. Кроме того, Джоган вменяют разжигание национальной ненависти к русскому народу, совершённое с использованием предмета, похожего на пистолет, из которого она совершила в сторону строителей два холостых выстрела.
Напомним, разгневанная женщина с пистолетом в руках вышла в подъезд, где в этот момент занимались ремонтом строители и нагрубила им за то, что они помешали ей спать после ночной смены. Она наговорила много лишнего, в частности, призналась в ненависти к русским. Сообщалось, что она работает в сетевой пирамиде Avon.