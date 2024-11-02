В Avon отреклись от напавшей на «русню» безумной украинки с пистолетом

Компания Avon заявила, что знать не знает женщину из Москвы, которая, угрожая пистолетом рабочим, изрыгала свои любимые матные слова и говорила о том, как сильно она ненавидит русских. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе организации.

«По внутренним данным компании и по персональным данным, заявленным в материале, компания не подтверждает сотрудничество с Яной Д. [имя той самой украинки]», — рассказали представители Avon.

Там добавили, что «Avon Россия» действует в полном соответствии с законодательством РФ и не осуществляет каких-либо действий против интересов страны и её граждан. Также компания не оказывает поддержку вооруженным силам Украины, а также другим организациям, деятельность которых противоречит российскому законодательству. Организация является дочерней компанией бразильской Natura & Co и действует самостоятельно, строго придерживаясь норм и ценностей, принятых в нашей стране, отметил собеседник Life.ru.

«Подчёркиваем, что взгляды и действия отдельных лиц не являются выражением позиции компании. Основная миссия Avon — поддерживать женщин и их семьи, создавая качественную и доступную продукцию, возможности для дополнительного дохода, заботясь об их благополучии и здоровье через наши благотворительные программы», — заключили в пресс-службе.