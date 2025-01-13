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13 января, 06:49

Житель Сургута получил девять лет колонии строгого режима за госизмену

Жителя Сургута по решению окружного суда ХМАО приговорили к девяти годам колонии строгого режима по факту совершения государственной измены. Мужчина систематически занимался отчислением денежных средств в поддержку ВСУ. Об этом сообщили в ФСБ.

«Решением суда гражданин РФ Сергей Лошаков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)... Назначить наказание ... девять лет колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на один год», — сообщили Ura.ru в ведомстве.

Будучи противником внешней и внутренней политики РФ, злоумышленник переписывался с неустановленным лицом в мессенджере Telegram и переводил деньги на финансирование ВСУ. В ведомстве также уточнили, что на связь с представителями Украины задержанный вышел самостоятельно.

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Ранее в Москве был задержан россиянин Евгений Чистяков, обвиняемый в государственной измене. Мужчине предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса РФ, которое предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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Shutterstock / FOTODOM / Stock Foto.Touch

Мария Любицкая
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