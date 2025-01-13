Житель Сургута получил девять лет колонии строгого режима за госизмену

Жителя Сургута по решению окружного суда ХМАО приговорили к девяти годам колонии строгого режима по факту совершения государственной измены. Мужчина систематически занимался отчислением денежных средств в поддержку ВСУ. Об этом сообщили в ФСБ.

«Решением суда гражданин РФ Сергей Лошаков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)... Назначить наказание ... девять лет колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на один год», — сообщили Ura.ru в ведомстве.

Будучи противником внешней и внутренней политики РФ, злоумышленник переписывался с неустановленным лицом в мессенджере Telegram и переводил деньги на финансирование ВСУ. В ведомстве также уточнили, что на связь с представителями Украины задержанный вышел самостоятельно.