Жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене и финансировании ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ России задержали жителя Енакиево по обвинению в государственной измене. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ РФ по ДНР Арина Клепанова.

Сотрудники ФСБ России задержали жителя ДНР по делу о государственной измене. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР

«Установлено, что мужчина неоднократно переводил денежные средства на электронные счета, которые используются для финансирования украинских боевиков», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного следственное подразделение возбудило уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»).