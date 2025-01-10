Жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене и финансировании ВСУ
В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ России задержали жителя Енакиево по обвинению в государственной измене. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ РФ по ДНР Арина Клепанова.
Сотрудники ФСБ России задержали жителя ДНР по делу о государственной измене. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР
«Установлено, что мужчина неоднократно переводил денежные средства на электронные счета, которые используются для финансирования украинских боевиков», — говорится в сообщении.
В отношении задержанного следственное подразделение возбудило уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»).
Ранее в Москве был задержан россиянин Евгений Чистяков, обвиняемый в государственной измене. Мужчине предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса РФ, которое предусматривает до 20 лет лишения свободы. Более подробная информация дела и личность Чистякова не раскрываются из-за секретности материалов.