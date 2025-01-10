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10 января, 07:13

Жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене и финансировании ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ России задержали жителя Енакиево по обвинению в государственной измене. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ РФ по ДНР Арина Клепанова.

Сотрудники ФСБ России задержали жителя ДНР по делу о государственной измене. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР

«Установлено, что мужчина неоднократно переводил денежные средства на электронные счета, которые используются для финансирования украинских боевиков», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного следственное подразделение возбудило уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»).

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Ранее в Москве был задержан россиянин Евгений Чистяков, обвиняемый в государственной измене. Мужчине предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса РФ, которое предусматривает до 20 лет лишения свободы. Более подробная информация дела и личность Чистякова не раскрываются из-за секретности материалов.

Наталья Афонина
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