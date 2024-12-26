Крымчанку, которая фотографировала военные корабли, приговорили к 15 годам за госизмену

Севастопольский городской суд приговорил местную жительницу к 15 годам колонии общего режима за передачу информации о Черноморском флоте украинским спецслужбам. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Обвинительный приговор был вынесен главному специалисту Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» Оксане Сенеджук. Она признана виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Сенеджук была завербована агентом украинских спецслужб. С 2006 по 2014 год она работала в Севастопольской городской администрации, а ее куратор – в администрации Нахимовского района. В 2015 году он переехал на Украину, но продолжал поддерживать связь с женщиной. По указанию куратора в марте 2023 года крымчанка проводила наблюдение, фотографировала и передавала украинской разведке информацию о размещении российских военных кораблей.