Осуждённый за госизмену украинский пограничник просит передать его России

Украинский пограничник из Волынской области Игорь Кадаев, приговорённый к 15 годам за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами, попросил обменять его с Москвой. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами 40-летний экс-начальник отдела пограничного отряда на Волыни Игорь Кадаев хочет, чтобы его в рамках обмена передали России», — рассказали журналисты.

Осуждённый уже написал соответствующее заявление в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, где изложил свои требования об обмене. Копия оказалась в распоряжении украинского издания. 40-летнего Игоря Кадаева приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в передаче России информацию о локации укрепрайонов и численности украинских войск на границе с Белоруссией.