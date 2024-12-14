Осуждённый за госизмену украинский пограничник просит передать его России
Игорь Кадаев. Фото © Телеграм / SBUkr
Украинский пограничник из Волынской области Игорь Кадаев, приговорённый к 15 годам за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами, попросил обменять его с Москвой. Об этом пишет издание «Украинская правда».
«Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами 40-летний экс-начальник отдела пограничного отряда на Волыни Игорь Кадаев хочет, чтобы его в рамках обмена передали России», — рассказали журналисты.
Осуждённый уже написал соответствующее заявление в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, где изложил свои требования об обмене. Копия оказалась в распоряжении украинского издания. 40-летнего Игоря Кадаева приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в передаче России информацию о локации укрепрайонов и численности украинских войск на границе с Белоруссией.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия, которое предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он попросил Зеленского прекратить огонь и провести обмен пленными с Россией. После этого на Украине жёстко отчитали главу киевского режима. В стране заявили, что такой человек «не имеет права представлять народ».