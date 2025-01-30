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Регион
30 января, 04:24

ФСБ задержала жителя Донецка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала мужчину из Донецка, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

Задержание шпиона в ДНР. Видео © ЦОС ФСБ

«Управление ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявило и задержало жителя города Донецка, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины», — заявила Клепанова.

Власти Сербии сообщили о прибытии украинского шпиона под видом туриста
Власти Сербии сообщили о прибытии украинского шпиона под видом туриста

Дело возбудили по статье 276 УК — шпионаж.

Ранее в ДНР поймали ещё одного украинского шпиона из Мариуполя. Ему помимо шпионажа также предъявили обвинение в госизмене.

Обложка ©

ЦОС ФСБ

Лия Мурадьян
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