ФСБ задержала жителя Донецка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
ФСБ задержала мужчину из Донецка, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.
Задержание шпиона в ДНР. Видео © ЦОС ФСБ
«Управление ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявило и задержало жителя города Донецка, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины», — заявила Клепанова.
Дело возбудили по статье 276 УК — шпионаж.
Ранее в ДНР поймали ещё одного украинского шпиона из Мариуполя. Ему помимо шпионажа также предъявили обвинение в госизмене.
ЦОС ФСБ