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21 января, 03:26

Спецслужбы ДНР поймали украинского шпиона в Мариуполе

Сотрудники УФСБ России по ДНР произвели задержание жителя Мариуполя, подозреваемого в государственной измене и шпионаже. Указания мужчине поступали от кураторов ГУР МО Украины, рассказали в пресс-службе федерального органа.

По предварительным данным, преступник передавал вражеским спецслужбам информацию о дислокации российских подразделений. Незаконную деятельность он начал ещё до получения гражданства РФ. Против мариупольца возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и шпионаже.

Задержание шпиона в ДНР. Видео © УФСБ России по ДНР

Силовики задержали в Крыму шпиона, передававшего Киеву данные об Армии России
Силовики задержали в Крыму шпиона, передававшего Киеву данные об Армии России

Ранее шпиона спецслужб Украины нашли и на российском режимном предприятии. Он пересылал ГУР фото оружейных новинок и координаты объектов ВС РФ. Злоумышленника задержали, он признал свою вину.

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УФСБ России по ДНР

Анатолий Цейко
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