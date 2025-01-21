Спецслужбы ДНР поймали украинского шпиона в Мариуполе
Сотрудники УФСБ России по ДНР произвели задержание жителя Мариуполя, подозреваемого в государственной измене и шпионаже. Указания мужчине поступали от кураторов ГУР МО Украины, рассказали в пресс-службе федерального органа.
По предварительным данным, преступник передавал вражеским спецслужбам информацию о дислокации российских подразделений. Незаконную деятельность он начал ещё до получения гражданства РФ. Против мариупольца возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и шпионаже.
Задержание шпиона в ДНР. Видео © УФСБ России по ДНР
Ранее шпиона спецслужб Украины нашли и на российском режимном предприятии. Он пересылал ГУР фото оружейных новинок и координаты объектов ВС РФ. Злоумышленника задержали, он признал свою вину.
УФСБ России по ДНР