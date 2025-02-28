Новости СВО. Освобождены Новая Сорочина и Никольский, из ВСУ бегут наёмники, Зеленского не хотят видеть в США, 28 февраля Армия России разнесла «Искандером» отряд операторов БПЛА ВСУ в Сумской области, Киев терпит поражение в Курской области и готовит наступление в ДНР, Трампа уговаривают встретиться с Зеленским — дайджест Life.ru 27 февраля, 21:07 Оператор БПЛА Армии России в зоне СВО. Обложка © «Шедеврум»

Донецкая Народная Республика, 28 февраля

На Великоновосёлковском направлении нашим войскам удалось зайти в Скудное и Бурлацкое. Здесь сейчас наступление идёт к границам с Запорожской и Днепропетровской областями.

На Покровском направлении враг продолжает скапливать силы. Военный аналитик Юрий Подоляка считает, что киевское командование не отказалось от идеи наступления здесь.

— Затяжка по времени, очевидно, происходит ввиду того, что первые попытки прощупать наши позиции со стороны ВСУ, даже ввиду ввода в бой крупных и элитных сил БПЛА, не привели к ожидаемым результатам. И теперь, похоже, идёт перевёрстка планов ввиду вскрывшихся обстоятельств, — пишет он.

WarGonzo отмечает, что под Покровском наблюдается большое количество дронов, в том числе аграрных. Их мы знаем под названием «Баба-яга». Работают и днём, что не свойственно для них.

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожают выявленные блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Наёмники из США, Европы, Латинской Америки и других стран стали уходить с боевых позиций. Некоторые просто покидают их самовольно, другие выходят на частоту «Волги» и с белым флагом двигаются к российским позициям. Причина связана с сокращением финансовой помощи Украине, в том числе по линии USAID.

Курская область, 28 февраля

Больше 240 украинских боевиков ликвидировано в Курской области за последние сутки. Удалось нашим военным уничтожить две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук-М1», САУ «Паладин» и многое другое. В результате наступления ВС РФ вернули под наш контроль посёлок Никольский.

— Освобождение Никольского позволяет зайти в тыл группировки ВСУ, обороняющей Малую Локню. С севера на этот населённик уже давят подразделения, ранее занявшие Погребки, Марьевку и Орловку, — пояснил военный корреспондент Александр Коц.

После возвращения Малой Локни у наших войск будет прямая дорога на Суджу. Сейчас бои продолжаются и у Черкасского Поречного. Из северной части этого населённого пункта ВСУ удалось выбить. На этом направлении флаг России поднят над Новой Сорочиной и завершается освобождение Лебедевки.

Расчёты FPV-дронов центра «Рубикон» поразили бронированную технику, автомобили и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Трамп не хочет видеть Зеленского

Французская пресса заявляет, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Зеленским. Соответствующее письмо глава киевского режима получил 26 февраля. После этого он созвонился с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

— Послушайте, Владимир, нет смысла фрахтовать самолёт, не приезжайте, все встречи отменены, президент Трамп вас не примет, — цитирует журналист телеканала BFMTV Патрик Сос чиновника американской администрации.

За Зеленского поручился французский лидер и всё-таки уговорил Трампа провести встречу. Первоначальное решение президента США вызвало панику в Киеве. Основная цель переговоров — соглашение по добыче редкоземельных ископаемых, которое Зеленский не хочет подписывать. Об этом говорится в материале Economist.

— Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, которое не включает более широкие гарантии безопасности, — говорится в статье.

Понятно, что реакция Трампа на очередную выходку бывшего комика не заставит себя ждать.

Военнослужащие подразделения ПВО 18-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Днепр» во время работы расчёта зенитного ракетно-пушечного комплекса 2С6М1 «Тунгуска» в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

ВСУ могут поднять бунт из-за правила Рендулича

Согласно правилу Рендулича, военные должны оценивать ситуацию исходя из имеющейся информации на данный момент и их нельзя судить на основе сведений, которые стали известны позже. Бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Виктор Назаров утверждает, что это правило власть Зеленского нарушила.

— Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности. В моём понимании этим шагом политическая власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении, — говорит военный чиновник.

Назаров напомнил, что сейчас открыты уголовные дела по провалу обороны южных регионов и Харьковской области. Если режим Зеленского не изменит отношения к военным, то у украинских военных доверие к нему не вернётся, отметил он.

Авторы Даниил Черных