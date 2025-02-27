Почти 64 тысячи солдат ВСУ сложили головы под Курском из-за самонадеянной аферы Киева

Почти 64 тысячи солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) полегло под Курском с начала вражеского вторжения в регион. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в т.ч. одна САУ «Паладин» производства США, миномёт, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «С-300» и «Бук-М1», радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «С-300» и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В пресс-службе сообщили, что с начала боевых действий в регионе противник понёс значительные потери: более 63 835 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортёров, 2072 боевых бронированных машины, 2229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и семь MLRS американского производства, 25 зенитных ракетных установок, одну зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных станций для контрбатарейной борьбы, девять радиолокационных станций ПВО, а также 51 единицу инженерной и специальной техники, среди которых 19 машин для разминирования, одна установка УР-77, пять мостоукладчиков и инженерная разведывательная машина. Кроме того, были уничтожены 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.