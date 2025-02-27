Армия России отбила курский посёлок Никольский у загнанного в «‎клещи» гарнизона ВСУ

Подразделения Российской армии во время наступательной операции освободили посёлок Никольский в Курчатовском районе Курской области, где ранее засели ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ 27 февраля.

Ранее сегодня стало известно, что Российская армия взяла под огневой контроль трассу Суджа — Коренево и приступила к завершающей стадии операции по смыканию Суджанского котла. До него осталось 3,5 км, в окружении могут оказаться до 4 тысяч военных ВСУ.