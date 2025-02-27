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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 10:40

Армия России отбила курский посёлок Никольский у загнанного в «‎клещи» гарнизона ВСУ

Армия России освободила посёлок Никольский в Курской области

Подразделения Российской армии во время наступательной операции освободили посёлок Никольский в Курчатовском районе Курской области, где ранее засели ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ 27 февраля.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский», — отчитались в российском военном ведомстве.

Ранее сегодня стало известно, что Российская армия взяла под огневой контроль трассу Суджа — Коренево и приступила к завершающей стадии операции по смыканию Суджанского котла. До него осталось 3,5 км, в окружении могут оказаться до 4 тысяч военных ВСУ.

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Андрей Бражников
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