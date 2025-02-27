Армия России отбила курский посёлок Никольский у загнанного в «клещи» гарнизона ВСУ
Армия России освободила посёлок Никольский в Курской области
Подразделения Российской армии во время наступательной операции освободили посёлок Никольский в Курчатовском районе Курской области, где ранее засели ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ 27 февраля.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский», — отчитались в российском военном ведомстве.
Ранее сегодня стало известно, что Российская армия взяла под огневой контроль трассу Суджа — Коренево и приступила к завершающей стадии операции по смыканию Суджанского котла. До него осталось 3,5 км, в окружении могут оказаться до 4 тысяч военных ВСУ.
president.gov.ua