«Занять оборону!» Радиоперехват вскрыл приказ бойцам ВСУ идти на смерть в «‎котле» у Покровска

Российские военные перехватили радиопереговоры украинских солдат со своим командованием вблизи окружённого Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР. Из аудио следует, что офицеры требовали от солдат вернуться на оставленные позиции, несмотря на артиллерийский обстрел, фактически обрекая на верную смерть. Запись разговора обнародовала Народная милиция ДНР.

Радиоперехват вблизи окружённого Красноармейска. Видео © Народная милиция ДНР

«Сейчас идёте в укрытие, заряжаете магазины и будьте на связи. <...> Какая арта? Занять оборону», — кричит командир ВСУ на радиоперехвате.

Бежавшие из-под российского огня солдаты ВСУ объясняют, что оставленные ими позиции под Красноармейском всё ещё находятся под массированным обстрелом ВС РФ и вернуться туда — значит умереть. Однако офицеры, находясь на тыловых позициях, матерясь и оскорбляя бойцов, приказывают им вернуться под обстрел, не обещая никакой огневой поддержки или ротации.