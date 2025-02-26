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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 февраля, 05:17

Автоматы, ружья и патроны: ВСУ используют почту для пересылки военных грузов

Беженец Морковин: ВСУ по почте отправляют гранаты, автоматы, ружья и патроны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют почтовую компанию «Новая почта» для отправки военных грузов: оружия и боеприпасов. Об этом рассказал беженец из Часова Яра (ДНР) Павел Морковин, у которого был магазин.

«Каждый раз, приходя на почту, я видел очередь из 180-190 человек, из них до 10 человек гражданских, остальные все военные», — поделился боженец с РИА «Новости».

Морковин узнал, что в отправленных ВСУ посылках были гранаты, автоматы, снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья и патроны.

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А ранее Life.ru писал, что ВС РФ преуспевают в освобождении Часова Яра в ДНР, военные делают тактические успехи. По словам Дениса Пушилина, на Красноармейском направлении идёт постепенное перерезание всей логистики ВСУ по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр.

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Росгвардия

Андрей Бражников
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