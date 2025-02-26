Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют почтовую компанию «Новая почта» для отправки военных грузов: оружия и боеприпасов. Об этом рассказал беженец из Часова Яра (ДНР) Павел Морковин, у которого был магазин.

«Каждый раз, приходя на почту, я видел очередь из 180-190 человек, из них до 10 человек гражданских, остальные все военные», — поделился боженец с РИА «Новости».

Морковин узнал, что в отправленных ВСУ посылках были гранаты, автоматы, снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья и патроны.