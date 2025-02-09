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Регион
9 февраля, 17:40

Пушилин сообщил о тактических успехах подразделений ВС РФ в Часовом Яре

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил тактические успехи подразделений Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). По его словам, наши бойцы преуспевают в освобождении Часова Яра в ДНР, в городе продолжаются бои.

Денис Пушилин о Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Красноармейское направление. Здесь мы видим, что противник пытается контратаковать, но инициатива полностью, на 100%, сейчас всё-таки за войсками Российской Федерации», — поделился Пушилин в своём телеграм-канале.

Глава республики отметил, что на Красноармейском направлении идёт постепенное перерезание всей логистики Вооружённых сил Украины (ВСУ) по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр. В последнем наши бойцы имеют тактические успехи, продолжаются городские бои.

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Ранее военнослужащие группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в ДНР. Противник лишился до 580 бойцов, четырёх боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёров М113 и М1117 производства США, трёх орудий полевой артиллерии и семи автомобилей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Алена Пенчугина
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