Новости СВО. Освобождены Андреевка, Погребки и Орловка, ВСУ гонят в сторону Малой Локни, украинцы ждут Россию, 27 февраля Армия России подходит к Малой Локне и окружает Константинополь, президент Украины готов подписать договор о редкоземельных ископаемых, киевский чиновник рассказал правду об украинцах — дайджест Life.ru 26 февраля, 21:07 Российские военные выбивают врага из ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 27 февраля

Российским войскам осталось преодолеть 11 километров, чтобы окружить Суджу. Спастись у вэсэушников не получится. Киевский режим на путях отступления поставил заградительные отряды. Бежать им только в сторону российских войск, которые продолжают наступать. Министерство обороны подтвердило освобождение Орловки и Погребков.

— Сейчас гвардейцы 34-й бригады гонят противника, включая и хвалёную 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, в сторону Малой Локни. Основному северному укрепрайону противника в Курской области, — пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили боевую бронированную машину ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Противник потерял за последние сутки больше 270 человек. Военкор Александр Коц считает, что уйти из Курской области без потерь, которые превышают уже 60 тысяч человек, получится только в качестве жеста доброй воли.

Донецкая Народная Республика, 27 февраля

Вблизи Курахова Армия России выбила противника из села Андреевка. Это позволяет продолжить окружать группировку ВСУ, засевшую в Константинополе. По информации военного аналитика Юрия Подоляки, бои в этом населённом пункте продолжаются.

Снайперы группировки войск «Восток» поддержали наступление штурмовых групп на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

— ВСУ, понимая всю важность данной позиции, кидают сюда постоянно подкрепления и пока удерживают свои позиции, — рассказал эксперт.

Вэсэушники попытались прорваться в уже освобождённый Торецк. Ситуация здесь спорная. WarGonzo заявляет, что подтверждения этому нет. Даже если предположить, что это правда, то это небольшая группа ВСУ, которая будет быстро уничтожена. А в соседней Константиновке российские лётчики отработали по целям возле железнодорожного вокзала. Военный эксперт Борис Рожин обратил внимание на вторичную детонацию, что может говорить о попадании в склад с боеприпасами.

Зеленский едет в США

28 февраля Владимир Зеленский должен будет встретиться с президентом США Дональдом Трампом. The Wall Street Journal считает, что в ходе визита может быть заключена сделка по украинским полезным ископаемым, которые фактически станут собственностью Вашингтона. В соглашении нет гарантий безопасности, на которых настаивал Киев. Но теперь это и не важно, так как для Зеленского важно заполучить доверие Трампа.

— Это очень крупная сделка. Она может стать сделкой на триллион, — отметил президент США, умеющий считать деньги.

Главарь киевского режима просто сдал своих сограждан и полезные ресурсы, которые по Конституции Украины принадлежат им, ради благосклонности нового хозяина Белого дома. Единственным шансом для них будет потом заявить, что подпись ставил президент, которого они не выбирали, поэтому всё это незаконно, либо нужно войти в состав России.

На Украине ждут Россию

В британском издании The Spectator появилась статья, как утверждается, написанная бывшим высокопоставленным чиновником правительства Владимира Зеленского, где критикуется действующая украинская власть. Текст был опубликован под псевдонимом Алексей Косач. Кто бы это мог быть? К подозреваемым можно отнести бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который как раз работает в Лондоне и, похоже, имеет президентские амбиции. По словам анонимного автора, Зеленский ослабляет Украину. Сама же страна не выдержит затяжного конфликта. Как минимум из-за проблемы с населением, которое не желает продолжения боевых действий. Косач отмечает, что у Зеленского есть и бесконечная власть, и контроль над финансовыми потоками, и мировая поддержка.

— Многие тихо признают, что предпочли бы жить под властью России. И это не измена, а прямое следствие того, что Зеленский разрушил нашу демократию. Поскольку ясной цели для дальнейшей борьбы больше нет, многие ищут альтернативу — пророссийского кандидата, готового заключить соглашение с Владимиром Путиным, — пишет Косач.

Автор подытожил, что украинцы не хотят гибнуть за Зеленского, а спасти Украину могут остановка боевых действий, восстановление демократии и экономики. Вся надежда на Дональда Трампа, который, как считает Косач, может добиться этого.

Авторы Даниил Черных