Новости СВО. Срок окончания СВО, освобождены Погребки и Орловка, поляки разворовали помощь Украине, 26 февраля ВСУ выбиты из курских сёл, Украина осталась без Луганщины, в Киеве высказали недовольство подготовкой своих боевиков — дайджест Life.ru. 25 февраля, 21:07 Бойцы Армии России в зоне СВО. Обложка © «Шедеврум»

Специальная военная операция может завершиться уже этой весной. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе и бывший командир батальона «Спарта» Артём Жога. В Польше же вспомнили, что три года назад России предрекали поражение. Считалось, что Армия России не сможет сдержать наступление ВСУ, а экономика рухнет. Тем более за Украиной стоял Вашингтон, но ситуация изменилась — российские войска наступают, а из США всё больше слов о мире.

Расчёты буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки «Север» уничтожили укрепления, пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 26 февраля

Российские войска освободили в Курской области село Погребки. Военный аналитик Борис Рожин сообщает, что флаг России также поднят над соседней Орловкой. Населённый пункт находится вблизи трассы, соединяющей Суджу и Льгов. Из Погребков до Суджи по этой дороге около 30 километров, а по прямой всего 18. Появляется информация о возможном отступлении ВСУ с российской территории. После того как Армия России продвинулась в Сумской области, обеспечение группировки противника и ротация войск стали затруднительными.

— В Киеве прекрасно понимают, что безболезненно они выйти не смогут. Кроме того, командование ВСУ опасается, что на плечах отступающих мы можем заскочить в Сумскую область и развить контрнаступление. Они уже копают траншеи вокруг Сум и Конотопа, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Только за последние сутки противник потерял в российском регионе свыше 220 человек, а общие потери ВСУ за время вторжения перевалили за 63 тысячи.

Расчёт FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА и точку взлёта беспилотников ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 26 февраля

Большая часть новостей, связанных с боями в Донецкой Народной Республике, приходит с Кураховского и Великоновосёлковского направлений. Под Кураховом наши войска ведут бои за Константинополь. Юрий Подоляка заявляет о том, что противник выбит в западную часть села.

— Падение Константинополя, а далее почти автоматически населённый пункт Разлив, довольно быстро отодвинет фронт к населённому пункту Богатырь. За него, конечно, противник будет держаться зубами, — продолжает он.

Под Великой Новосёлкой наступление идёт в направлении Бурлацкого. Утверждается, что зачищен участок с линией вражеских укреплений между Новоочеретоватым и Привольным. В селе Комар ВКС РФ уничтожили БТР М113, два пикапа с грузами, средства связи и личный состав ВСУ.

Бывший представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что на Луганщине за украинскими подразделениями осталось одно село. Оно находится на границе с ДНР.

Украина осталась недовольна западной подготовкой

Западные страны официально тренируют украинских военных. Многие из тех, кто попал на полигоны за рубежом, остались недовольны подготовкой. Критикуют программы обучения и командиры ВСУ.

— Зарубежное обучение, если оно не адаптировано к украинским условиям и специфике конкретных подразделений, не только неэффективно, но и опасно, — заявил командир 108-го отдельного батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов.

В Европе подобную критику слышат, и, пока президент США пытается принудить Украину к миру, европейские лидеры усиливают поддержку Киева. Норвежская пресса сообщила, что местные инструкторы работают с ВСУ и будут корректировать систему подготовки.

— Мы наладили тесный диалог с украинской обороной о запросах ВСУ. Совместно с другими странами Северной Европы и Прибалтики мы будем корректировать подготовку сообразно потребностям Украины, — сказал министр обороны Норвегии Туре Сандвик.

Западу нужно заботиться, чтобы в очередной раз украинские мобилизованные не разбежались, а выделенные средства на Украине не разворовали. Хотя нам это только на руку.

Как поляки разворовали помощь для Украины

В 2023 году ЕС выделил Польше 91 миллион евро на закупку генераторов для Украины. Выяснилось, что деньги были украдены. Обобрал украинцев бывший руководитель Государственного агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский. Он через подставную фирму закупил приборы ненадлежащего качества, которые так и не попали на Украину. Генераторы он передал в рамках предвыборной кампании местным спасателям. Теперь он в розыске, а деньги придётся возвращать в Брюссель.

— Сумма возмещения не будет превышать 91 миллион евро — именно столько получила Варшава в рамках соглашения с ЕС, остальные 22 миллиона евро ещё не были перечислены, — говорится в статье.

Получается, что разворовать успели не всё. Нет сомнений, что если провести аудит всей выделенной помощи Запада, то вскроются не меньшие суммы.

Авторы Даниил Черных