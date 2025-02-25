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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
25 февраля, 11:55

Экс-комбат Жога озвучил сроки окончания СВО

Артём Жога: Горячая фаза конфликта на Украине может завершиться этой весной

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артём Жога. Фото © Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артём Жога. Фото © Илья Московец/URA.RU/ТАСС

По мнению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе и бывшего командира батальона «Спарта» Артёма Жоги, горячая фаза специальной военной операции (СВО) может завершиться весной 2025 года. Он поделился своим прогнозом в эфире программы «Соловьев LIVE».

Жога подчеркнул, что западные страны всегда будут стремиться к разрушению России, пытаясь разделить ее на мелкие государства и использовать ее ресурсы. Он отметил, что его прогнозы по поводу завершения горячей фазы конфликта на Украине остаются неизменными — это конец 2024 года или начало 2025 года, максимум — весна 2025 года.

«Мы уже движемся в этом направлении», — добавил бывший комбат.

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Ранее президент России Владимир Путин также высказывал мнение, что СВО может закончиться в течение полутора-двух месяцев, если Киев прекратит получать финансовую и военную поддержку. По его словам, на сегодняшний день суверенитет Украины практически отсутствует.

Марина Фещенко
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