«Ко мне обращались «Россия»: Катя Лель во сне узнала год завершения СВО
Катя Лель рассказала, что ей во сне передали о завершении СВО в 2025 году
Специальная военная операция (СВО) завершится в 2025 году. Об этом со ссылкой на свои источники заявила певица Катя Лель. Она рассказала, что некая сущность обратилась с ней во сне как к России.
«Я видела сон, где ко мне обращались «Россия». Я понимаю, что там не только я. Чётко во сне я слышу: Россия. И взглядом такая: Россия, я — Россия, да, Россия. Россия, готовься — скоро победа», — сказала артистка NEWS.ru.
Лель отметила, что это произойдёт совсем скоро и призвала ждать чуда.
Напомним, Кате Лель ранее присвоили звание заслуженной артистки РФ. Она известна хитами «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и другими. Кроме того, она является лауреаткой премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка». Также этого звания была удостоена певица Елена Ваенга.
ТАСС / Сергей Виноградов