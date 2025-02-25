«Ко мне обращались «Россия»: Катя Лель во сне узнала год завершения СВО

Специальная военная операция (СВО) завершится в 2025 году. Об этом со ссылкой на свои источники заявила певица Катя Лель. Она рассказала, что некая сущность обратилась с ней во сне как к России.

«Я видела сон, где ко мне обращались «Россия». Я понимаю, что там не только я. Чётко во сне я слышу: Россия. И взглядом такая: Россия, я — Россия, да, Россия. Россия, готовься — скоро победа», — сказала артистка NEWS.ru.

Лель отметила, что это произойдёт совсем скоро и призвала ждать чуда.