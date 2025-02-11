Путин присвоил Елене Ваенге и Кате Лель звание заслуженных артисток России
Елена Ваенга и Катя Лель. ТАСС / Вадим Тараканов
Президент России Владимир Путин удостоил звания заслуженной артистки Российской Федерации певицу Катю Лель. Соответствующий указ главы государства был опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Присвоить почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Лель Екатерине Николаевне», — сообщается в документе.
Катя Лель — исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других. Артистка — лауреат премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка».
Российский лидер также присвоил почётное звание певице Елене Ваенге (настоящая фамилия — Хрулёва). Это следует из указа президента России.
«Присвоить почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Хрулёвой Елене Владимировне», — говорится в документе, который опубликовали на портале нормативно-правовых актов.
Свою первую песню «Голуби» артистка написала в 9 лет. Елена Ваенга — лауреат премий «Шансон года» и внучка контр-адмирала Василия Семёновича Журавеля. Популярность пришла к ней в 2005 году с выходом альбома «Белая птица», в который вошли хиты «Желаю», «Аэропорт», «Тайга», «Шопен».
Ранее Путин присвоил звание заслуженной артистки России актрисе Анне Снаткиной. Звание заслуженной артистки РФ получила ведущая актриса Московского Губернского драматического театра. Снаткина известна зрителям по таким фильмам и сериалам как «Два холма. Фильм», «Когда на юг улетят журавли», «Фишер», «Боец», «Десантура», «Коп».