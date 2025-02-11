Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 10:05

Путин присвоил Елене Ваенге и Кате Лель звание заслуженных артисток России

Елена Ваенга и Катя Лель. ТАСС / Вадим Тараканов

Елена Ваенга и Катя Лель. ТАСС / Вадим Тараканов

Президент России Владимир Путин удостоил звания заслуженной артистки Российской Федерации певицу Катю Лель. Соответствующий указ главы государства был опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Присвоить почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Лель Екатерине Николаевне», — сообщается в документе.

Катя Лель — исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других. Артистка — лауреат премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка».

Друг всех инопланетян Катя Лель попалась на лжи во время проверки на полиграфе
Друг всех инопланетян Катя Лель попалась на лжи во время проверки на полиграфе

Российский лидер также присвоил почётное звание певице Елене Ваенге (настоящая фамилия — Хрулёва). Это следует из указа президента России.

«Присвоить почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Хрулёвой Елене Владимировне», — говорится в документе, который опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Свою первую песню «Голуби» артистка написала в 9 лет. Елена Ваенга — лауреат премий «Шансон года» и внучка контр-адмирала Василия Семёновича Журавеля. Популярность пришла к ней в 2005 году с выходом альбома «Белая птица», в который вошли хиты «Желаю», «Аэропорт», «Тайга», «Шопен».

Тест: Вам не будет ярко светить солнце, если не отгадаете в ребусах 6 песен Ваенги
Тест: Вам не будет ярко светить солнце, если не отгадаете в ребусах 6 песен Ваенги

Ранее Путин присвоил звание заслуженной артистки России актрисе Анне Снаткиной. Звание заслуженной артистки РФ получила ведущая актриса Московского Губернского драматического театра. Снаткина известна зрителям по таким фильмам и сериалам как «Два холма. Фильм», «Когда на юг улетят журавли», «Фишер», «Боец», «Десантура», «Коп».

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar