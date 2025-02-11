Путин присвоил Елене Ваенге и Кате Лель звание заслуженных артисток России

Президент России Владимир Путин удостоил звания заслуженной артистки Российской Федерации певицу Катю Лель. Соответствующий указ главы государства был опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Присвоить почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Лель Екатерине Николаевне», — сообщается в документе.

Катя Лель — исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других. Артистка — лауреат премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка».

Российский лидер также присвоил почётное звание певице Елене Ваенге (настоящая фамилия — Хрулёва). Это следует из указа президента России.

«Присвоить почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Хрулёвой Елене Владимировне», — говорится в документе, который опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Свою первую песню «Голуби» артистка написала в 9 лет. Елена Ваенга — лауреат премий «Шансон года» и внучка контр-адмирала Василия Семёновича Журавеля. Популярность пришла к ней в 2005 году с выходом альбома «Белая птица», в который вошли хиты «Желаю», «Аэропорт», «Тайга», «Шопен».