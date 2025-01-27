Тест: Вам не будет ярко светить солнце, если не отгадаете в ребусах 6 песен Ваенги
Сегодня, 27 января, большой праздник для фанатов русского шансона — день рождения Елены Ваенги! Попробуете разгадать наш шифр и назвать любимые треки?
Уникальная способность Елены Ваенги — уметь говорить о самом важном: о любви, о жизни, о радостях и потерях, о простых, но таких близких каждому вещах — сделала её любимой исполнительницей для миллионов зрителей! Её песни — это целый мир, где можно и поплакать над грустной балладой, и пуститься в пляс под зажигательный мотив, и рассмеяться, вспомнив что-то очень жизненное. Артистка внесла огромный вклад в мир музыки, создав произведения, которые остаются актуальными и любимыми уже много лет. Но сможете ли вы уловить этот глубокий смысл не с помощью слов, а через картинки?
Буквально два дня назад в мире советской и российской музыки произошло ещё одно знаменательное событие — 87 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Сможете ли вы вспомнить, из каких семи его песен эти строки? А если шансон глубоко засел в вашем сердце, то вам наверняка будет интересно узнать, кто вы из песен Ирины Аллегровой: угонщица, императрица, а может, стерва?
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