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Регион
27 января, 14:00

Тест: Вам не будет ярко светить солнце, если не отгадаете в ребусах 6 песен Ваенги

Сегодня, 27 января, большой праздник для фанатов русского шансона — день рождения Елены Ваенги! Попробуете разгадать наш шифр и назвать любимые треки?

Уникальная способность Елены Ваенги — уметь говорить о самом важном: о любви, о жизни, о радостях и потерях, о простых, но таких близких каждому вещах — сделала её любимой исполнительницей для миллионов зрителей! Её песни — это целый мир, где можно и поплакать над грустной балладой, и пуститься в пляс под зажигательный мотив, и рассмеяться, вспомнив что-то очень жизненное. Артистка внесла огромный вклад в мир музыки, создав произведения, которые остаются актуальными и любимыми уже много лет. Но сможете ли вы уловить этот глубокий смысл не с помощью слов, а через картинки?

Буквально два дня назад в мире советской и российской музыки произошло ещё одно знаменательное событие — 87 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Сможете ли вы вспомнить, из каких семи его песен эти строки? А если шансон глубоко засел в вашем сердце, то вам наверняка будет интересно узнать, кто вы из песен Ирины Аллегровой: угонщица, императрица, а может, стерва?

Тест: В СССР все знали, из каких песен Высоцкого эти строки, — а вы сможете ответить хотя бы на 5/7?
Тест: В СССР все знали, из каких песен Высоцкого эти строки, — а вы сможете ответить хотя бы на 5/7?
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vaengaofficial, © Shutterstock / FOTODOM / brainpencil

Виктория Мишинкина
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