Тест: В СССР все знали, из каких песен Высоцкого эти строки, — а вы сможете ответить хотя бы на 5/7?
Для всего мира искусства сегодня по-настоящему знаменательный день — 87 лет со дня рождения поэта, актёра и композитора Владимира Высоцкого! Отметим это событие вместе?
Имя Владимира Высоцкого знает каждый, кто хотя бы раз слушал радио, включал телевизор или был на семейных застольях! Его творчество наполнено глубоким смыслом, искренними эмоциями и неподдельной правдой жизни. Каждая строка артиста — это отражение души: будь то размышления о любви, войне, свободе или дружбе. Такой знакомый, проникновенный и слегка хрипловатый голос до сих пор звучит в сердцах слушателей, а тексты остаются актуальными и заставляют задуматься. Предлагаем вам с головой окунуться в работы Высоцкого и проверить, насколько хорошо вы знаете песни, которые стали частью нашей культуры!
Биография Высоцкого наполнена множеством драматических историй, но не только он впутывался в неприятности. Об этих 8 шокирующих скандалах советских звёзд вы точно не знали! Советские режиссёры любили использовать в кино цыганские мотивы, но истинный смысл песни из фильма «Жестокий романс» стал понятен лишь спустя 41 год!
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ТАСС / Сергей Метелица, © Shutterstock / FOTODOM / Valedi