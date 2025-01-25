Тест: В СССР все знали, из каких песен Высоцкого эти строки, — а вы сможете ответить хотя бы на 5/7?

Имя Владимира Высоцкого знает каждый, кто хотя бы раз слушал радио, включал телевизор или был на семейных застольях! Его творчество наполнено глубоким смыслом, искренними эмоциями и неподдельной правдой жизни. Каждая строка артиста — это отражение души: будь то размышления о любви, войне, свободе или дружбе. Такой знакомый, проникновенный и слегка хрипловатый голос до сих пор звучит в сердцах слушателей, а тексты остаются актуальными и заставляют задуматься. Предлагаем вам с головой окунуться в работы Высоцкого и проверить, насколько хорошо вы знаете песни, которые стали частью нашей культуры!