Лишь спустя 41 год стал понятен истинный смысл цыганской песни из фильма СССР «Жестокий романс»

Вот что писал Киплинг: Follow the Romany patteran Sheer to the Austral Light... («Следуйте за цыганским паттераном прямо к Южному Свету...») Ключевое слово здесь — patteran. Это не звезда и даже не метафора. Паттеран — древний цыганский знак, крестообразная связка из веток, оставляемая на дорогах. Такой знак показывал остальным, где прошёл их табор. Киплинг говорит не о кочевом поиске неизвестного, а о чётком следовании пути своих.