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21 января, 12:00

Тест: Кто вы из «Гардемаринов» — Корсак, Белов, а может, главный злодей?

21 января родился главный и самый знаменитый из гардемаринов — Дмитрий Харатьян. Давайте поздравим артиста и вспомним один из культовых и любимых в народе фильмов с его участием!

«Гардемарины, вперёд!» — настоящая классика советского кинематографа, которая уже несколько десятилетий не теряет своей актуальности и очарования. Захватывающий сюжет, наполненный интригами, приключениями и романтикой, переносит зрителей в эпоху XVIII века, где смелые гардемарины Александр Белов, Алексей Корсак и Никита Оленев становятся участниками опасных интриг и любовных драм. Эта история учит дружбе, чести и преданности, а её герои — яркий пример мужества и благородства. Даже сегодня фильм «Гардемарины, вперёд!» смотрят с особым трепетом, находя в нём что-то близкое и вдохновляющее. Но вряд ли вам когда-нибудь доводилось узнать, на кого из легендарной картины похожи именно вы!

В хорошем кино даже детали играют важную роль! Мы уверены — перед тем как дать имена главным героям, режиссёры узнают их древние значения. О характере и судьбе мужского имени Алексей мы подробно рассказали здесь. Этот тест пройдёт только настоящий киноман: нужно угадать все шесть фильмов СССР по рецензиям нейрокритиков.

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Кадр из фильма «Гардемарины, вперёд!», режиссёр Светлана Дружинина, сценарист Светлана Дружинина / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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