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17 января, 14:00

Тест: Только заядлый киноман сможет отгадать все 6 фильмов СССР по рецензиям нейрокритиков

Если после просмотра фильма вы сразу же бежите в Интернет и читаете отзывы и оценки других зрителей, то максимальный балл обеспечен! Уверены, вы все фильмы узнаете.

Советский кинематограф не только покорил сердца простых зрителей, но и заслужил признание кинокритиков и деятелей искусства по всему миру. Ведь в этих фильмах — вся глубина человеческих эмоций, тонкий юмор, философские размышления и неподражаемая атмосфера эпохи. Многогранность культовых сюжетов вызывает дискуссии и вдохновляет на написание аналитических статей и подробных рецензий. Именно с этим вам и предстоит сегодня столкнуться! Сможете ли вы узнать киноклассику СССР по отрывкам из отзывов критиков?

Про русскую зиму ходят легенды среди иностранцев, но советским киногероям холода нипочём! А вам слабо отгадать фильмы СССР по зимнему кадру на 7/7? Порой детские сказки могут впечатлить гораздо сильнее серьёзных драматических сюжетов. Почему сказка «Репка» — настоящий блокбастер для взрослых, рассказали здесь.

Тест: Каких ролей не было у этих 7 культовых актёров СССР — слабо ответить за 10 секунд?
Тест: Каких ролей не было у этих 7 культовых актёров СССР — слабо ответить за 10 секунд?
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Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум», Кадр из фильма «12 стульев». Режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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