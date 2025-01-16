Тест: Каких ролей не было у этих 7 культовых актёров СССР — слабо ответить за 10 секунд?

Советский кинематограф подарил миру множество культовых фильмов, ставших настоящей классикой. Талантливые актёры воссоздали на экране незабываемые образы, которые до сих пор трогают сердца зрителей. Их герои — от обаятельных хулиганов до глубоких драматических персонажей — стали частью нашей культуры и глубоко засели в памяти. Сегодня вам выпал шанс проверить знания и попробовать отличить реальные роли звёзд СССР от вымышленных!

Советское кино невозможно представить не только без известных актёров, но и без культовых режиссёров, фильмы которых до сих пор будоражат души зрителей! Мы решили поделиться главными секретами и теориями о вселенной Леонида Гайдая и наконец ответить на спорные вопросы. А с этим тестом справятся лишь рождённые до 90-х: нужно отгадать восемь детских кино СССР всего по одному кадру!