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13 января, 13:30

Тест: Лишь рождённые до 90-х смогут отгадать 8 детских фильмов СССР по одному кадру

Помните, как вместе с Буратино переживали удивительные приключения? А как путешествовали в Страну лжецов? Нет?! Тогда мы напомним прямо сейчас!

Детские советские фильмы — целый мир воспоминаний, наполненный теплотой и душевностью. Каждая картина оставила яркий след в сердцах нескольких поколений, подарила незабываемых персонажей, научила дружбе и рассказала, как отличить добро от зла. Удивительные комедии, приключенческие сказки и серьёзные драмы пересматривают, обсуждают и помнят спустя многие годы не только дети, но и взрослые! Готовы ли вы вновь погрузиться в мир фантазий и отгадать любимые картины беззаботной юности?

Уже пересмотрели все детские картины за новогодние праздники? Тогда самое время возвращаться в рабочий режим! Эти шесть советов психолога помогут подготовить ребёнка к возвращению в школу и не сойти с ума. А эти пять рабочих схем пригодятся не только детям, но и взрослым, которые хотят восстановить режим сна после праздников.

Тест: Ваши зимние каникулы 100% прошли в СССР, если отгадаете все 7 новогодних мультфильмов
Тест: Ваши зимние каникулы 100% прошли в СССР, если отгадаете все 7 новогодних мультфильмов
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Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум»

Виктория Мишинкина
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