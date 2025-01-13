Тест: Лишь рождённые до 90-х смогут отгадать 8 детских фильмов СССР по одному кадру

Детские советские фильмы — целый мир воспоминаний, наполненный теплотой и душевностью. Каждая картина оставила яркий след в сердцах нескольких поколений, подарила незабываемых персонажей, научила дружбе и рассказала, как отличить добро от зла. Удивительные комедии, приключенческие сказки и серьёзные драмы пересматривают, обсуждают и помнят спустя многие годы не только дети, но и взрослые! Готовы ли вы вновь погрузиться в мир фантазий и отгадать любимые картины беззаботной юности?

Уже пересмотрели все детские картины за новогодние праздники? Тогда самое время возвращаться в рабочий режим! Эти шесть советов психолога помогут подготовить ребёнка к возвращению в школу и не сойти с ума. А эти пять рабочих схем пригодятся не только детям, но и взрослым, которые хотят восстановить режим сна после праздников.