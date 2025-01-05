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5 января, 08:00

Тест: Ваши зимние каникулы 100% прошли в СССР, если отгадаете все 7 новогодних мультфильмов

Представьте: за окном — сугробы, на столе — горячий чай с вареньем, а по телевизору — «Зима в Простоквашино». Захотелось? Давайте повторим!

Новогодние праздники — лучшее время, чтобы замедлиться, расслабиться и отдохнуть душой и телом. Именно в такие моменты в голове возникают детские воспоминания, старые образы и беззаботные приключения. Но как же можно представить первые годы жизни без ярких мультфильмов, которые научили нас отличать добро от зла и верить в чудо?! В новогодних историях атмосферы волшебства и сказки в разы больше, чем в других, поэтому сегодня мы их и вспомним. Приготовьтесь отправиться в зимнее путешествие вместе с любимыми персонажами!

Годы идут, но одно остаётся неизменным — всемирная любовь к сладкому! Но даже среди такого многообразия конфет и шоколадок рука невольно тянется к вкусняшкам из детства. Но к каким именно? Этот забавный тест поможет определить, какая вы советская сладость: петушок на палочке, сгущёнка, а может, что-то другое? А с этим тестом справится далеко не каждый: нужно определить, про кого эти факты — про Санта-Клауса или Святого Николая?

Тест: 1% людей отгадает, из каких республик СССР эти марки, остальные 99% провалятся на первой
Тест: 1% людей отгадает, из каких республик СССР эти марки, остальные 99% провалятся на первой
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Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Иван Баранов /Фотохроника, © Wikipedia / студия «Союзмультфильм»

Виктория Мишинкина
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