Что смотрят на Новый год в разных странах мира: 10 популярных фильмов праздников

Новый год ассоциируется с уютной атмосферой, украшенной ёлкой, вкусными блюдами и, конечно же, праздничным кино. В России мы не представляем праздника без «Иронии судьбы» или «Карнавальной ночи». А какие фильмы сопровождают наступление Нового года в других странах?

«Ужин на одного» (1963) — Германия

Что смотрят в Германии на Новый год? Фото © Кадр из фильма «Ужин на одного», режиссёр Хайнц Дункхазе, сценарист Петер Франкенфельд / Kinopoisk

Этот 18-минутный скетч — настоящая новогодняя реликвия для немцев. С 1963-го его показывают каждый Новый год, и это, кажется, никогда не надоест. В центре сюжета — пожилая аристократка, которая устраивает ужин для давно ушедших друзей. Их роли исполняет её преданный слуга, переодеваясь и изображая каждого гостя. Это одновременно смешная и трогательная история, которая наполняет сердца зрителей теплотой.



«Маленький лорд» (1996) — Германия

Этот британский фильм хоть и не новогодний, но, по сути, стал традицией в Германии. История мальчика, который открывает для себя мир доброты и обретает новую семью, напоминает зрителям о самых важных ценностях — любви, дружбе и надежде.

«Квартира» (1960) — США

Что смотрят в США на Новый год? Фото © Кадр из фильма «Квартира», режиссёр Билли Уайлдер, сценарист И.А.Л. Даймонд / Kinopoisk

Легендарная романтическая комедия о клерке, который одалживает свою квартиру коллегам для тайных встреч, а затем сам оказывается втянутым в трогательную и запутанную историю любви. Этот фильм напоминает «Иронию судьбы» своим лёгким юмором и атмосферой праздника, хоть и рассказывает совсем другую историю.

«Когда Гарри встретил Салли» (1989) — США

История, которую американцы часто пересматривают именно на Новый год. Двое друзей, которых судьба на протяжении 12 лет сводила и разводила, наконец осознают, что созданы друг для друга. Тёплая, жизнеутверждающая комедия с трогательным финалом.

Старая голливудская классика — США

Американцы также любят пересматривать фильмы 40-х и 50-х годов, такие как мюзикл «Праздничная гостиница» с Бингом Кросби или комедии с Чарли Чаплином. Эти фильмы создают атмосферу уюта и ностальгии.

«С Новым годом!» (1973) — Италия

Что смотрят в Италии на Новый год? Фото © Кадр из фильма «С Новым Годом», режиссер Клод Лелуш, сценаристы Пьер Уйттерховен, Клод Лелуш / Kinopoisk

Комедия о грабителе, который выходит из тюрьмы как раз под Новый год, чтобы отыскать свою любовь и разрулить проблемы с бывшими подельниками. Здесь есть всё: романтика, юмор и лёгкий налёт итальянской драмы.

Цикл фильмов про Фантоцци

Герой этих фильмов, неуклюжий бухгалтер, постоянно попадает в абсурдные и смешные ситуации. Благодаря своей беззлобной атмосфере и праздничным эпизодам смотреть кино про Фантоцци стало новогодней традицией для многих итальянских семей.

«8 женщин» (2002) — Франция

Что смотрят во Франции на Новый год? Фото © Кадр из фильма «8 женщин», режиссёр Франсуа Озон, сценаристы Марина де Ван, Франсуа Озон / Kinopoisk

Французская традиция транслировать эту чёрную комедию с участием восьми актрис мирового уровня на Новый год может показаться странной. Сюжет рассказывает о расследовании убийства в доме, полном секретов. Хотя с праздниками его мало что связывает, фильм давно стал частью новогоднего эфира.

«Грязный Пэр-Ноэль» (2003) — Франция

Более праздничный вариант — это комедия о мошеннике, решившем притвориться французским Дедом Морозом. Картина полна абсурдного юмора и неожиданностей, что делает её идеальной для праздника.

«С тобой этот мир радостнее» (1982) — Чехия

Что смотрят в Чехии на Новый год? Фото © Кадр из фильма «С тобой этот мир радостнее», режиссёр Мария Поледнякова, сценарист Мария Поледнякова / Kino-teatr

Лучшая чешская комедия, по мнению местных зрителей. Три друга отправляются в горы с детьми, чтобы провести каникулы. Их планы на отдых идут наперекосяк, что приводит ко множеству смешных ситуаций.

Классические сказки

Хотя сказка «Три орешка для Золушки» больше не занимает лидирующие позиции в Чехии, она всё ещё остаётся популярной. Удивительно, но чаще всего под Новый год чехи смотрят «Морозко» — культовую советскую сказку, которую в Чехии по-прежнему обожают.

Что посмотреть на Новый год вместо приевшихся фильмов? Фото © Shutterstock / FOTODOM / RecCameraStock