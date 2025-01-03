Звезду фильма «Апокалипсис» Янгблада арестовали в Греции за угрозы полицейскому
Актёр Руди Янгблад. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rudyyoungblood62
Американский актёр Руди Янгблад, известный по роли в фильме Мела Гибсона «Апокалипсис», был задержан в Греции за угрозы полицейскому и хранение оружия. Как сообщает сайт газеты «Нафтемпорики», инцидент произошёл утром 27 декабря 2024 года, когда Янгблад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в полицейский мотоцикл возле отделения полиции в районе Кипсели.
При попытке полицейского выяснить, как он себя чувствует, актёр резко отреагировал, что привело к его аресту за хулиганство, угрозы и хранение ножа. Суд в ускоренном порядке назначил Янгбладу 10 месяцев условного срока с отсрочкой на три года.
Кроме того, было установлено, что срок его визы истек ещё в конце ноября, и актёра ожидает депортация. Янгблад находился в Греции на съёмках фильма и не покинул страну после того, как врач запретил ему путешествовать из-за проблем со здоровьем. В данный момент актёр находится в следственном изоляторе в Галаци, где начнётся процедура депортации.
Ранее в центре Москвы с пакетом кокаина был задержан актёр Алексей Яничев. Теперь ему грозит до восьми лет заключения. Актёр снимался в фильмах «Слепая», «Голоса ушедших душ». Ранее он уже попадал в поле зрении полиции, когда его подозревали в причинении смерти по неосторожности.