В Израиле умер диссидент Кузнецов, пытавшийся угнать самолёт для побега из СССР

На 85-м году жизни в Израиле скончался Эдуард Кузнецов — советский диссидент, писатель и участник громкой попытки угона самолёта для побега из СССР в еврейское государство. О его кончине сообщило основанное им издание MIGnews.

Эдуард Кузнецов родился в Москве в 1939 году. Его отец, еврей по национальности, погиб в 1941 году, а мать, русская по происхождению, взяла девичью фамилию, которую позже принял и её сын. Кузнецов окончил философский факультет МГУ. В 1961 году был арестован за участие в самиздате и антисоветскую агитацию, его приговорили к семи годам заключения. После освобождения он женился и переехал в Ригу.

Второй арест Кузнецова связан с его участием в операции под кодовым названием «Свадьба». 15 июня 1970 года он вместе с группой из 16 «отказников» — евреев, которым было запрещено покинуть СССР, — предпринял попытку угона пассажирского самолёта Ан-2. Планировалось использовать рейс Ленинград — Приозёрск — Сортавала для побега в Израиль. Чтобы скрыть настоящую цель, заговорщики разыграли легенду «большая шумная еврейская компания летит на большую шумную еврейскую свадьбу». Однако операция провалилась — участников арестовали на лётном поле до посадки.

Изначально по «самолётному» делу Кузнецова приговорили к смертной казни, но позже смягчили наказание до 15 лет тюрьмы. В 1979 году его обменяли на советских разведчиков, задержанных в США, после чего он эмигрировал в Израиль. Там он занялся журналистикой и основал русскоязычные издания, включая газеты «Время», «Вести», и сайт MIGnews, а также работал в литературно-публицистическом журнале Nota Bene и других медиа.