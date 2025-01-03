Тест: Слабо отгадать все блюда, которые мы убрали с праздничных столов из кино СССР
Помните, чем собиралась угощать гостей Надя Шевелёва? А что, если мы попросим по памяти назвать весь список? Тогда начинаем!
Новогодние праздники в Советском Союзе всегда были временем особой атмосферы, когда уютные вечера, украшенные гирляндами ёлки и светлые фильмы сближали людей как никогда сильнее. И вот кулинарные изыски из «Иронии судьбы» или «Карнавальной ночи» переносились с экранов прямо на стол! От классического оливье до запечённой утки — советские застолья пестрили вкуснейшими аппетитными блюдами, рецепты которых передавались из поколения в поколение. Но вспомните ли вы все главные составляющие пиршеств из фильмов СССР?
Для тех, кому уже успели надоесть «Мимоза» и селёдка под шубой, мы составили список необычных праздничных блюд, приготовить которые проще простого. А если к вам на огонёк собирается приехать гость из другой страны, то ни в коем случае не готовьте холодец и квашеную капусту. Почему? Рассказали здесь.
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