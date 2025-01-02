Китайский гороскоп: 5 знаков восточного календаря, которым придётся несладко в год Змеи 2025
2025 год пройдёт по китайскому гороскопу под покровительством Деревянной Зелёной Змеи. Для многих знаков этот год станет удачным, но есть те, против кого Змея выступит со всей своей жестокостью.
Вы ждёте год Зелёной Змеи так же, как ждём его мы? Если нет, то, скорее всего, вы принадлежите к тем знакам китайского гороскопа, которых зелёная рептилия не очень любит. В 2025 году вам нужно быть особенно осторожными и готовиться к худшему, если вы родились под определёнными знаками китайского гороскопа. Какими? Сейчас расскажем.
Крыса по китайскому гороскопу
Для тех, кто рождён в год Крысы, 2025 будет очень трудным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart
Люди, рождённые в год Крысы, запомнят 2025-й как один из худших годов в своей жизни. К сожалению, материалистичный и практичный ум Крысы не убережёт её от неблагосклонности Зелёной Змеи. Трудности в 2025 будут подстерегать буквально на каждом шагу. Склонность представителей знака Крысы к манипуляциям будет сильно раздражать Змею.
Особенно плохо будет Огненным Крысам: вы несовместимы с Деревянной Змеёй, и на вас она отыграется в десятикратном размере. Материальные трудности, ссоры с родными и близкими, здоровье — Змея в 2025 году ужалит особенно больно… Но не отчаивайтесь: ваша интуиция позволит выйти из всех передряг с достоинством.
Кролик по китайскому гороскопу
Рождённые в год Кролика столкнутся с конфликтами в отношениях и финансовой нестабильностью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart
Кролик в восточном гороскопе считается знаком мягкости, дипломатии и глубоких эмоций. Холодная практичная энергия Змеи несовместима с этим знаком. Следующий год «пройдётся» и по Кроликам: они столкнутся с потерей внутреннего равновесия, тяжёлыми конфликтами в отношениях с близкими, а также финансовой нестабильностью. С другой стороны, тяготы этого года станут отличной возможностью для развития вашего внутреннего равновесия.
Коза по китайскому гороскопу
Для тех, кто рождён в год Козы, следующий год будет очень некомфортным: он принесёт с собой множество перемен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart
Коза — это мягкий, творческий знак, для которого особенно важен комфорт. Год Змеи 2025 для людей, рождённых под знаком Козы, ознаменуется нестабильностью и переменами. Вам придётся адаптироваться к новым условиям. Трудности в продвижении по карьерной лестнице, ощущение одиночества, необходимость надеяться только на себя и большой стресс от перемен — всё это поджидает Козу в 2025 году.
В любом случае негативное влияние года Змеи можно сгладить: воспринимайте перемены как возможность для роста и заручитесь поддержкой более дружных со Змеёй знаков, например Дракона.
Обезьяна по китайскому гороскопу
Энергия следующего года заставит людей, рождённых в год Обезьяны, чувствовать ограничение своей свободы и страдать от этого. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart
Люди, рождённые в год Обезьяны, знамениты своей изобретательностью, гибкостью в адаптации к новым условиям и любовью к свободе. Но структурная энергия Деревянной Змеи больше любит стабильность, и для Обезьяны это создаст ряд проблем. Год зелёной рептилии может создать трудности в общении с самыми близкими: бьющая ключом энергия Обезьяны в 2025 году может раздражать очень многих и создать атмосферу недоверия.
Кроме того, свободолюбивая натура Обезьяны может быть расценена Змеёй как склонность к хаосу, так что весь 2025 год Обезьяны по китайскому гороскопу будут чувствовать ограничение своей свободы. Что им не понравится. В качестве противоядия можно посоветовать инвестировать свои силы и ресурсы в долгосрочные проекты и избегать спонтанности.
Лошадь по китайскому гороскопу
Зелёная Змея противодействует бурной энергии знака Лошади: внутренние противоречия представителей этого знака могут усилиться до предела. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart
Лошадь по китайскому гороскопу ассоциируется со свободой и деятельной энергией. Холодный, постепенный и рациональный подход Змеи противостоит бурной энергии лошади. Склонность к быстрым действиям будет в год Змеи 2025 совсем «не в кассу». Кроме того, в этот год внутренние противоречия представителей знака Лошади могут усилиться до предела. Что создаст большие проблемы в достижении краткосрочных целей. Но вместо того, чтобы стараться сделать что-то максимально быстро, попробуйте сосредоточиться на качестве.
Этим пяти знакам восточного гороскопа год Деревянной Змеи принесёт трудности, но не стоит отчаиваться: доверяйте интуиции, заручитесь помощью проверенных людей, тренируйте терпение, и этот год запомнится как череда вызовов, с которыми вы успешно справились!
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