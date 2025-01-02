Китайский гороскоп: 5 знаков восточного календаря, которым придётся несладко в год Змеи 2025

Вы ждёте год Зелёной Змеи так же, как ждём его мы? Если нет, то, скорее всего, вы принадлежите к тем знакам китайского гороскопа, которых зелёная рептилия не очень любит. В 2025 году вам нужно быть особенно осторожными и готовиться к худшему, если вы родились под определёнными знаками китайского гороскопа. Какими? Сейчас расскажем.

Крыса по китайскому гороскопу

Для тех, кто рождён в год Крысы, 2025 будет очень трудным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Люди, рождённые в год Крысы, запомнят 2025-й как один из худших годов в своей жизни. К сожалению, материалистичный и практичный ум Крысы не убережёт её от неблагосклонности Зелёной Змеи. Трудности в 2025 будут подстерегать буквально на каждом шагу. Склонность представителей знака Крысы к манипуляциям будет сильно раздражать Змею.

Особенно плохо будет Огненным Крысам: вы несовместимы с Деревянной Змеёй, и на вас она отыграется в десятикратном размере. Материальные трудности, ссоры с родными и близкими, здоровье — Змея в 2025 году ужалит особенно больно… Но не отчаивайтесь: ваша интуиция позволит выйти из всех передряг с достоинством.

Кролик по китайскому гороскопу

Рождённые в год Кролика столкнутся с конфликтами в отношениях и финансовой нестабильностью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Кролик в восточном гороскопе считается знаком мягкости, дипломатии и глубоких эмоций. Холодная практичная энергия Змеи несовместима с этим знаком. Следующий год «пройдётся» и по Кроликам: они столкнутся с потерей внутреннего равновесия, тяжёлыми конфликтами в отношениях с близкими, а также финансовой нестабильностью. С другой стороны, тяготы этого года станут отличной возможностью для развития вашего внутреннего равновесия.

Коза по китайскому гороскопу

Для тех, кто рождён в год Козы, следующий год будет очень некомфортным: он принесёт с собой множество перемен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Коза — это мягкий, творческий знак, для которого особенно важен комфорт. Год Змеи 2025 для людей, рождённых под знаком Козы, ознаменуется нестабильностью и переменами. Вам придётся адаптироваться к новым условиям. Трудности в продвижении по карьерной лестнице, ощущение одиночества, необходимость надеяться только на себя и большой стресс от перемен — всё это поджидает Козу в 2025 году.

В любом случае негативное влияние года Змеи можно сгладить: воспринимайте перемены как возможность для роста и заручитесь поддержкой более дружных со Змеёй знаков, например Дракона.

Обезьяна по китайскому гороскопу

Энергия следующего года заставит людей, рождённых в год Обезьяны, чувствовать ограничение своей свободы и страдать от этого. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Люди, рождённые в год Обезьяны, знамениты своей изобретательностью, гибкостью в адаптации к новым условиям и любовью к свободе. Но структурная энергия Деревянной Змеи больше любит стабильность, и для Обезьяны это создаст ряд проблем. Год зелёной рептилии может создать трудности в общении с самыми близкими: бьющая ключом энергия Обезьяны в 2025 году может раздражать очень многих и создать атмосферу недоверия.

Кроме того, свободолюбивая натура Обезьяны может быть расценена Змеёй как склонность к хаосу, так что весь 2025 год Обезьяны по китайскому гороскопу будут чувствовать ограничение своей свободы. Что им не понравится. В качестве противоядия можно посоветовать инвестировать свои силы и ресурсы в долгосрочные проекты и избегать спонтанности.

Лошадь по китайскому гороскопу

Зелёная Змея противодействует бурной энергии знака Лошади: внутренние противоречия представителей этого знака могут усилиться до предела. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Лошадь по китайскому гороскопу ассоциируется со свободой и деятельной энергией. Холодный, постепенный и рациональный подход Змеи противостоит бурной энергии лошади. Склонность к быстрым действиям будет в год Змеи 2025 совсем «не в кассу». Кроме того, в этот год внутренние противоречия представителей знака Лошади могут усилиться до предела. Что создаст большие проблемы в достижении краткосрочных целей. Но вместо того, чтобы стараться сделать что-то максимально быстро, попробуйте сосредоточиться на качестве.