6 самых отвратительных русских новогодних блюд, которые пугают каждого иностранца

Как бы ни было неприятно это осознавать, но на иностранцев некоторые отечественные новогодние блюда производят примерно такое же впечатление, как на нас — шведский сюрстрёмминг или разложившийся за два года во льдах олень, которого едят чукчи, ханты и эскимосы. То есть отечественные блюда вызывают у них примерно такую же смесь удивления и отвращения. Рассказываем, что это за блюда и почему чужаки никогда не поймут их прелести.

1. Заливная рыба

Заливная рыба — вкусная и питательная закуска, которая поражает иностранцев одним своим видом. Фото © «Шедеврум»

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» — все помнят эту крылатую фразу персонажа из «Иронии судьбы». Возможно, Ипполит Георгиевич тоже иностранец, но на самом деле фраза — плод импровизации актёра Юрия Яковлева. Во время съёмок заливное долго стояло без холодильника — и в итоге просто испортилось. Но поверьте, многих иностранцев можно неприятно удивить, подав им заливную рыбу. Русская традиция делать желе из бульона, к сожалению, им непонятна.

Селёдка под шубой

Селёдка под шубой — отечественная новогодняя классика, от которой иностранцы в ужасе. Фото © «Шедеврум»

Классика русских новогодних закусок, это блюдо поистине легендарно. Селёдка под шубой — это слоёный салат, который готовят из отварной свёклы, картофеля и солёной сельди. Все ингредиенты выкладываются на тарелку слоями, а пространство между ними щедро сдобрено майонезом. Иностранцы в принципе приходят в ужас от обилия майонеза за нашим праздничным столом, а в случае сельди под шубой просто не приемлют сочетания сладких корнеплодов, нейтрального картофеля и солёной рыбы.

Холодец

Холодец — легенда русской новогодней кухни. Иностранцам снятся кошмары с его участием. Фото © «Шедеврум»

Ещё одно блюдо, которое вызывает у иностранцев неподдельный ужас одним своим видом. Холодец по принципу готовки похож на заливную рыбу: здесь тоже делают желе из бульона, только на этот раз куриного. Выглядит закуска для иностранцев не очень привлекательно, плюс им претит идея есть бульонное желе холодным. Многие к тому же находят неаппетитным внешний вид холодца: куски мяса в мутном желе.

Салат мимоза

Салат мимоза — советское изобретение, коктейльный слоёный салат, щедро сдобренный майонезом. Фото © «Шедеврум»

Салат мимоза — ещё один слоёный салат в нашей подборке, на сей раз коктейльный. Ингредиенты похожи на сельдь под шубой, но допускается большее их разнообразие. Чтобы приготовить настоящую советскую мимозу, вам понадобятся рыбные консервы, лук, зелень, варёная морковь, варёные яйца, сыр, майонез и сливочное масло. Одно это сочетание продуктов многих чужеземцев повергает в шок. Но советским гражданам мимоза очень нравилась, более того — она считалась деликатесом.

Квашеная капуста

Квашеная капуста — блюдо, которому, возможно, уже более тысячи лет. Иностранцам снова не нравится. Фото © «Шедеврум»

Квашеная капуста — закуска, от которой воротят нос многие европейцы и американцы. Причём по способу приготовления она мало отличается от остальных ферментированных блюд, которые в Европе неплохо прижились. Квашение, или ферментация продукта путём выделения молочной кислоты, известно не только в России: например, в Германии аналогичное блюдо называется «зауэркраут», что буквально переводится как «кислая капуста», и подаётся вместе с можжевеловыми ягодами.

Лысые помидоры

Лысые помидоры готовили ещё наши предки в русских деревнях. Иностранцам опять не нравится их внешний вид. Фото © «Шедеврум»

Лысые помидоры — один из шедевров отечественной кухни. Это блюдо кажется странным даже некоторым нашим соотечественникам, чего уж говорить об иностранцах! Лысыми помидоры называются потому, что в процессе приготовления лишаются кожуры — и нам в прямом смысле приходится наблюдать их «освежёванные» версии. Лысые помидоры были очень популярны в деревнях ещё в царской России. Для приготовления блюда помидоры нужно залить на полчасика кипятком, а затем буквально содрать с них кожу. Блюдо постепенно маринуется в стерилизованных банках и готово как раз к Новому году.