8 правил, как спорить с партнёром, чтобы добиться своего и не развалить отношения

Споры — это неизбежная часть любых отношений. Даже самые любящие пары периодически сталкиваются с конфликтами. И это нормально. Проблемы начинаются тогда, когда спор превращается в битву на уничтожение: кто громче, кто умнее, кто больнее уколет. А ведь можно по-другому. Споры могут не только не разрушать отношения, но и укреплять их, если знать несколько правил.

1. Спор — это не война

Как правильно спорить с партнёром. Фото © Shutterstock / FOTODOM / simona pilolla 2

Давайте честно. Чаще всего мы спорим не для того, чтобы решить проблему, а чтобы доказать свою правоту. Показать партнёру, что он (или она) «не прав», а мы — ходячий эталон истины. И тут главное понять: спор — это не соревнование. Если вы «выиграете», то ваш партнёр, скорее всего, почувствует себя побеждённым. А теперь представьте, сколько тепла и любви будет в отношениях, где один всегда «на коне», а другой вечно в проигрыше? Верно — ноль.

2. Учимся слушать, а не «стрелять»

Большинство из нас слушают партнёра только затем, чтобы придумать, как ответить. А стоило бы научиться слышать. Слушать без перебивания, без закатывания глаз и без фраз вроде: «Да ты всегда так!» или «Опять начинается!». Это сложно, особенно если внутри уже закипает. Но попробуйте задать себе вопрос: что на самом деле хочет сказать мой партнёр? Может, за упрёком о разбросанных носках скрывается усталость или обида?

3. Не играйте в «кто громче»

Что делать, если ссоры разрушают отношения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Громкость спора не делает аргументы сильнее. Орать на партнёра — всё равно что пытаться потушить огонь бензином. Если вы чувствуете, что эмоции зашкаливают, сделайте паузу. Скажите: «Мне нужно время, чтобы успокоиться и обдумать, что я хочу сказать». Это не слабость, а сила — взять контроль над собой, когда хочется хлопнуть дверью или устроить драму.

4. Избегайте фраз-убийц

Есть слова, которые как мины — взрываются и наносят такой урон, что его сложно залатать. «Ты всегда…», «Ты никогда…», «Ну, конечно, ты же…». Эти фразы обобщают и обесценивают человека. Они не решают проблему, а только обостряют конфликт. Если чувствуете, что язык уже готов выпалить что-то такое, — прикусите его. Лучше выразите свои чувства: «Мне грустно, что ты меня не услышал», «Я чувствую, что ты злишься, и мне это больно».

5. Вместе против проблемы, а не друг против друга

Как спорить и сохранять любовь в оношениях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Спор — это не вы против партнёра, это вы вдвоём против проблемы. Попробуйте представить, что вы работаете в одной команде. Вместо того чтобы обвинять, спросите: «Как мы можем это решить?». Или предложите своё видение, но без давления. Вы удивитесь, как быстро меняется тон разговора, если начать думать как союзники, а не как противники.

6. Не копите обиды

Копить обиды — это как носить с собой мешок с кирпичами. Чем больше накопится, тем тяжелее становится. В итоге один неудачный спор превращается в снежную лавину из всех претензий, которые копились месяцами (или годами). Если вас что-то беспокоит, говорите об этом сразу, но спокойно. Лучше обсудить мелкую проблему сейчас, чем разбираться с её гигантской версией потом.

7. Почувствуйте момент

Ошибки в ссорах, которые портят отношения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zmaster

Иногда спор можно выиграть… просто не начиная его. Бывает, что партнёр устал, раздражён или просто не в настроении. Вы хотите обсудить, почему он забыл купить молоко, а возлюбленный хочет лечь на диван и залипнуть в сериал. Это не значит, что нужно молчать вечно, но иногда лучше выбрать более подходящий момент для разговора.

8. Слова любви важнее любых аргументов

Советы для тех, кто хочет спорить без обид. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

И напоследок. Помните, зачем вы вместе. Напомните это и своему партнёру. В разгар спора возьмите его за руку или скажите: «Я люблю тебя, даже если сейчас злюсь». Это обезоруживает и помогает помнить, что за всеми этими криками и упрёками есть нечто большее — ваша любовь.