Шизоид — креативную, истероид — самую дорогую: Какую ёлку выбирают люди этих 4 типов личности

24 декабря отмечается День украшения ёлки. Как рассказала Life.ru психолог Ирина Мансурова, оказывается, по выбору ёлки можно многое рассказать о её владельце и его типе личности. Разберёмся, какие новогодние деревья и украшения выбирают люди шизоидного, истероидного, эпилептоидного и паранойяльного типа.

Ëлка для паранойяльного типа личности

Паранойяльный тип личности имеет сильную и малоподвижную нервную систему, что означает стабильную работоспособность, высокий психический тонус и большой энергетический потенциал. При этом психика не способна быстро переключаться с решения одной задачи на другую. По словам Мансуровой, паранойяльный (целеустремлённый) тип — упрям, прагматичен, консервативен. Ёлку такой человек будет наряжать ещё в ноябре, вне декабрьской суеты. Выбирать будет из практичности — качественную, искусственную, украшения — без изысков.

Ëлка для истероидного типа личности

Истероидный тип имеет нестабильную работоспособность, повышенную истощаемость энергетического потенциала и склонность беречь энергию. При этом психика быстро переключается с решения одной задачи на другую. Главная задача истероида — понравиться окружающим. Вспыльчив. Человек истероидного типа — демонстративный, любит добиваться внимания и восхищения. Поэтому он выберет самую большую и пышную ёлку, украшения яркие, дорогие. Когда — особого значения не имеет, важно — какая будет ёлка, отмечает психолог.

Ëлка для эпилептоидного типа личности

Эпилептоидный тип характеризуется застреванием и возбудимостью. Справедливость, надёжность, законопослушность и нравственность — вот ориентиры таких людей. При этом набор «высоких» качеств контрастирует с открытой злопамятностью и умеренной мстительностью, порой излишней консервативностью и прямолинейностью. Тревожен. Эпилептоидный (застревающий и возбудимый) тип личности — человек системный, любит чистоту, трепетно относится к организации пространства. Ёлку купит искусственную, чтобы не осыпалась и не нарушала порядок в комнате, не вызывая тем самым тревогу или раздражительность. Она будет симметричной, аккуратной. Оформлять будет в одном цвете или выберет два идеально сочетающихся оттенка. Игрушек на ёлке немного, но они качественные — ничего лишнего.

Ëлка для шизоидного типа личности

Шизоидный тип обычно очень замкнут, предпочитает одиночество. Проявляется в капризности, мнительности, повышенной раздражительности, быстрой утомляемости при любом умственном труде. Шизоидный (странный) тип личности принадлежит людям творческим, с нестандартными взглядами. Такой человек может обернуть кактус мишурой и сказать, что так и нужно. Не для того, чтобы произвести впечатление, как истероид, а потому, что «я художник, я так вижу». Поставит скорее в ноябре — так спокойнее.