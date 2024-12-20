Эксперт по фэншуй раскрыл, в какую часть дома поставить ёлку, чтобы привлечь богатство

Россиянам в преддверии Нового года подсказали самое благоприятное место для установки ели в доме. По словам эксперта по фэншуй и бацзы, астролога, таролога Елены Скуратовой, это юго-западный и северный сектора.

Она отметила, что если поставить ёлку в юго-западной части, то так в жилище можно привлечь удачу в любви, богатство и счастливые события. Для тех, кому важнее здоровье, работа и деньги, лучше украсить главный символ праздника в северной части дома. Именно в этих секторах сейчас «гостят» позитивные энергии, пояснила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Неблагоприятная летящая звезда «5-я жёлтая» расположилась на западе и северо-западе жилища. Поэтому ставить туда ель, особенно с яркими игрушками и гирляндами, не стоит, если не хотите привлечь в свой дом неприятности и испытания.

По словам Скуратовой, если благоприятные сектора находятся на кухне, в кладовке или в ванной, тогда можно поставить дерево в гостиной, выбрав северное или юго-западное направление. Она посоветовала ставить ёлку подальше от бытовых приборов и поближе к окну, возле которого много активной энергии.