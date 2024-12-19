Главная ёлка страны 2024–2025: какой будет и как на неё посмотреть Главную ёлку страны поставят в Москве в декабре 2024 года. Где и сколько в январе 2025 года будет стоять главная ёлка, чем её украсят, как до неё добраться, рассказывает Life.ru. 18 декабря, 21:50 Главная ёлка страны росла у деревни Знаменка под Можайском. ТАСС / Сергей Фемичев

История главной новогодней ёлки

Это был целый конкурс, который начался ещё в июне 2024 года. Комиссия от Управления делами Президента России проехала три тысячи километров по всему Подмосковью, чтобы осмотреть 25 лучших ёлок области. Лучших — конечно, в первую очередь, значит, самых красивых и статных: высоких, с правильной пирамидальной формой, раскидистыми ветвями. Но ещё одним немаловажным фактором был вопрос трудоёмкости транспортировки: ёлка должна расти там, откуда её достаточно удобно привезти в Москву.

В итоге 18 ноября объявили результаты соревнования: выиграла красавица, которая 90 лет росла у деревни Знаменка под Можайском. По разным данным, в высоту она достигает 25 или даже 30 метров, у неё восьмиметровый размах «лап» и 60-сантиметровый ствол.

Где и какого числа установят главную ёлку страны в 2024 году

9 декабря её спилили, а 12-го торжественно доставили на территорию Кремля специальным автопоездом с Дедом Морозом в качестве водителя. Устанавливать будут в 20-х числах декабря на Соборной площади Кремля.

Как и чем украсят ёлку

Каждый год выбирают определённую тематику декорирования, на этот раз остановились на стиле «праздничного концерта», поэтому многие игрушки будут выполнены в виде музыкальных инструментов: труб, скрипок, барабанов. В общей сложности на ёлке будет полторы тысячи украшений.

Главную ёлку доставили в центр Москвы. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Как добраться до главной ёлки страны 2024–2025

Поскольку возле Кремля нет парковок, до Соборной площади удобнее добираться общественным транспортом: от метро «Александровский сад», «Арбатская», «Боровицкая» или «Библиотека имени Ленина». Вход — через Кутафью башню. Ёлка будет стоять на территории музея-заповедника «Московский Кремль», поэтому для входа нужно будет приобрести билеты либо на официальном портале Музеев Московского Кремля, либо непосредственно на месте.

Стоимость билетов для взрослых — 900 рублей, для детей до 16 лет, студентов и пенсионеров — 500 рублей, посетители младше семи лет, Герои России, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, участники Великой Отечественной войны, военнослужащие-срочники, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды вместе с сопровождающими — заходят бесплатно.

Как долго простоит главная ёлка страны

Планируют, что разбирать её будут ближе к Крещению, то есть к 19 января 2025 года. Дерево отправят на утилизацию, но это вовсе не означает, что его ожидает свалка: ёлку высушат, и её древесину используют для создания всевозможных сувениров, в том числе, к примеру, деревянных часов. Хвоей Кремлёвской ёлки угощают любящих её обитателей Московского зоопарка. А семена из её шишек собирают участники проекта «Детки Кремлёвской ёлки»: из них будут выращивать новые деревья.

Авторы Александр Бочаров