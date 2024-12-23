Включаем режим очистки: Россиянам назвали ритуалы для позитивного закрытия года

С конца декабря следует заняться осознанной очисткой, чтобы к Новому году избавиться от лишних вещей и негативных эмоций. Для психологической разгрузки будут полезны и позитивные ритуалы, уверена врач-психотерапевт Ирина Крашкина. В частности, она рекомендовала поблагодарить близких за поддержку в течение года и вспомнить интересные истории из совместной жизни.

«Эмоциональный детокс, помогающий избавиться от негативных переживаний, также является важным шагом для завершения года. К тому же ритуалы прощания с прошлым, такие как написание письма самому себе или материализация проблем на бумаге, помогают освободиться от тяжести предыдущего года», — отметила кандидат медицинских наук.