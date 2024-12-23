Включаем режим очистки: Россиянам назвали ритуалы для позитивного закрытия года
Психотерапевт Крашкина предложила позитивные ритуалы для закрытия года
С конца декабря следует заняться осознанной очисткой, чтобы к Новому году избавиться от лишних вещей и негативных эмоций. Для психологической разгрузки будут полезны и позитивные ритуалы, уверена врач-психотерапевт Ирина Крашкина. В частности, она рекомендовала поблагодарить близких за поддержку в течение года и вспомнить интересные истории из совместной жизни.
«Эмоциональный детокс, помогающий избавиться от негативных переживаний, также является важным шагом для завершения года. К тому же ритуалы прощания с прошлым, такие как написание письма самому себе или материализация проблем на бумаге, помогают освободиться от тяжести предыдущего года», — отметила кандидат медицинских наук.
Она также подчеркнула в беседе с РИАМО, что правильный психологический подход с акцентом на позитивные события поможет избежать разочарований в новом году. Ждать идеального сценария развития событий, по мнению эксперта, совершенно не обязательно. Также важно установить пусть и небольшие, но достижимые цели.
Новый год совсем скоро и нужно быть к нему готовым. Ранее диетолог составила новогоднее ЗОЖ-меню. А эксперт по этикету дала советы, как не срываться на коллег в конце года. Кроме того, россиянам рассказали, во сколько обойдётся новогодний образ в 2024 году. Также священник объяснил, можно ли загадывать желания на Новый год.
Life.ru