Эксперт по этикету дала советы, как не срываться на коллег в конце года, особенно в шестидневку
Эксперт Коломацкая: Не срываться на коллег в конце года поможет разделение ролей
Началась последняя рабочая неделя в 2024 году, и у многих от усталости сдают нервы. Обложка © freepik.com / cookie-studio
Началась последняя рабочая неделя в 2024 году, и у многих от усталости сдают нервы. Как не сорваться на коллег, особенно когда впереди шестидневка, Life.ru рассказала специалист по этикету Надежда Коломацкая.
Чтобы не срываться на коллег под конец года, необходимо помнить, что на работе мы оставляем личные заботы, хлопоты, проблемы, сложности и выступаем в роли профессионала. Ключевое — это разделение ролей. Мы помним, что ключевые характеристики — это стрессоустойчивость, выдержка, сдержанность, тактичность, дипломатичность. Сохраняя настрой внутри себя, что я на работе и нахожусь в роли профессионала, высокий процент того, что вы не будете срываться на своих коллег.
Коломацкая посоветовала, чтобы этот принцип разделения ролей работал и в обратную сторону: не срывайтесь на домашних из-за проблем на работе. Здесь на передний план должны выходить другие ваши характеристики: забота, внимание, поддержка. Когда человек умеет переходить из одной роли в другую, намного легче не срываться на коллег и на близких.
Если же есть за что покритиковать коллегу, то сначала эксперт советует его похвалить, и не один раз, а целых три.
«Например: «Спасибо большое, очень подробный отчёт, всё детально проработано, выполнено вот это моё пожелание. Было бы здорово, если бы в следующий раз вы на полчаса раньше прислали, чтобы мы успели». Эта формула «3+1» легко позволяет избегать конфликтов и сопротивления в реализации и выполнении ваших запросов», — подчеркнула Коломацкая.
Напомним, сегодня — последний рабочий понедельник в 2024 году. При этом у россиян шестидневная рабочая неделя — с 23-го по 28 декабря. Глава Минтруда Антон Котяков ранее отрицательно ответил на вопрос о сокращении последнего рабочего дня года. Зато потом начнутся новогодние каникулы, и продлятся они целых 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. А первая рабочая неделя в январе будет двухдневной.