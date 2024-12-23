Эксперт по этикету дала советы, как не срываться на коллег в конце года, особенно в шестидневку

Началась последняя рабочая неделя в 2024 году, и у многих от усталости сдают нервы. Как не сорваться на коллег, особенно когда впереди шестидневка, Life.ru рассказала специалист по этикету Надежда Коломацкая.

Чтобы не срываться на коллег под конец года, необходимо помнить, что на работе мы оставляем личные заботы, хлопоты, проблемы, сложности и выступаем в роли профессионала. Ключевое — это разделение ролей. Мы помним, что ключевые характеристики — это стрессоустойчивость, выдержка, сдержанность, тактичность, дипломатичность. Сохраняя настрой внутри себя, что я на работе и нахожусь в роли профессионала, высокий процент того, что вы не будете срываться на своих коллег. Надежда Коломацкая Специалист по этикету

Коломацкая посоветовала, чтобы этот принцип разделения ролей работал и в обратную сторону: не срывайтесь на домашних из-за проблем на работе. Здесь на передний план должны выходить другие ваши характеристики: забота, внимание, поддержка. Когда человек умеет переходить из одной роли в другую, намного легче не срываться на коллег и на близких.

Если же есть за что покритиковать коллегу, то сначала эксперт советует его похвалить, и не один раз, а целых три.