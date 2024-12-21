Россиян ждёт предновогодняя шестидневка с 23 по 28 декабря
Российских работников ждёт необычный новогодний подарок — шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря. Об этом гласит постановление правительства РФ.
Всё дело в том, что рабочий день с 30 декабря перенесли на субботу. День не будет считаться сокращённым, однако последнее решение остаётся за работодателем. После тяжёлой недели граждан ждёт 11 выходных подряд, с 29 декабря по 8 января.
Недавно психолог Александр Кичаев рассказал, как справиться с таким напряжением в конце года. Он пояснил, что многим помогает фраза «прорвёмся» или «ещё чуть-чуть». Также специалист посоветовал помнить о длительных праздниках.
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