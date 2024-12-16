«Прорвемся»: Психолог дал советы, как пережить последнюю шестидневку в 2024 году
Психолог Кичаев: Шестидневку в конце года поможет пережить визуализация отдыха
Последняя рабочая неделя в 2024 году будет шестидневной. Где найти силы для ударного труда, когда их совсем не осталось и хочется поскорее уйти на каникулы, Life.ru рассказал психолог Александр Кичаев.
Говоря о шестидневке в самом конце года – вспоминается такой феномен, как второе дыхание, когда человек бежит в силовом исходе. Эти переключения внутри нас действуют в том случае, когда в человеке заложена установка на преодоление. Как правило, она есть у всех, даже у самых невезучих и неудачливых. Просто не все находят для себя объяснение, почему я должен включаться, почему те самые ресурсы должны сейчас быть мною задействованы и так далее.
По словам психолога, кому-то помогает аффирмация «прорвёмся» или «ещё немного, ещё чуть-чуть». Кто-то набирается сил, визуализируя результат этого преодоления себя, кто-то представляет, как заслуженно отдохнёт на каникулах. Все эти способы хороши.
«Визуализация, аффирмация, мотивация — вот они нас и смогут правильно вывести из этого года и включить в Новый год, где нам предстоит очень хорошо отдохнуть, расслабиться, набраться сил, мыслей и желания жить дальше», — заключил Кичаев.
Напомним, в этом году россиян ждут длинные новогодние каникулы: они продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. Однако им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя. Получается, что последним рабочим днём станет 28 декабря, и глава Минтруда Антон Котяков ранее ответил на вопрос о его сокращении. Министр напомнил, что «работать всё-таки надо».