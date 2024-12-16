«Прорвемся»: Психолог дал советы, как пережить последнюю шестидневку в 2024 году

Говоря о шестидневке в самом конце года – вспоминается такой феномен, как второе дыхание, когда человек бежит в силовом исходе. Эти переключения внутри нас действуют в том случае, когда в человеке заложена установка на преодоление. Как правило, она есть у всех, даже у самых невезучих и неудачливых. Просто не все находят для себя объяснение, почему я должен включаться, почему те самые ресурсы должны сейчас быть мною задействованы и так далее.