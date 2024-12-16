Котяков отреагировал на идею сокращённого дня 28 декабря фразой «работать-то надо»

На вопросы о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, ответил министр труда и социального развития России Антон Котяков. Он напомнил, что в запасе у россиян будет ещё три дня перед празднованием Нового года.

«У нас 29, 30, 31 – три дня выходных… Работать-то всё-таки надо», — сказал он РИА «Новости».

В рамках планирования новогодних и рождественских праздников в текущем году было принято решение перенести рабочий день с 30 декабря, выпадающего на понедельник, на 28 число — субботу. Таким образом завершающая неделя 2024-го окажется шестидневной. Выходной же на 31 декабря этого года был перенесён с 7 января.