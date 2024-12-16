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Регион
16 декабря, 06:09
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Котяков отреагировал на идею сокращённого дня 28 декабря фразой «работать-то надо»

Котяков: У россиян есть три выходных дня перед новогодними праздниками

На вопросы о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, ответил министр труда и социального развития России Антон Котяков. Он напомнил, что в запасе у россиян будет ещё три дня перед празднованием Нового года.

«У нас 29, 30, 31 – три дня выходных… Работать-то всё-таки надо»,сказал он РИА «Новости».

В рамках планирования новогодних и рождественских праздников в текущем году было принято решение перенести рабочий день с 30 декабря, выпадающего на понедельник, на 28 число — субботу. Таким образом завершающая неделя 2024-го окажется шестидневной. Выходной же на 31 декабря этого года был перенесён с 7 января.

Россиянам рассказали о продолжительности новогоднего отдыха в 2025 году
Россиянам рассказали о продолжительности новогоднего отдыха в 2025 году

А ранее стало известно, где можно заработать на Новый год, пока все отдыхают. На неплохой доход могут рассчитывать не только аниматоры, но и представители многих других профессий, например, курьеры, таксисты, официанты и так далее.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Мария Любицкая
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