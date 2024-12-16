Россиянам рассказали о продолжительности новогоднего отдыха в 2025 году

С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года жители России будут наслаждаться длинными новогодними праздниками, которые продлятся целых 11 дней. Об этом рассказала эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в интервью РИА «Новости».

По словам собеседницы агентства, на этот раз праздничные дни будут дольше обычного благодаря переносу некоторых выходных. Например, 30 декабря станет выходным, так как рабочий день перенесён на субботу, 28 декабря. Это решение позволит сделать каникулы непрерывными, но при этом последняя неделя декабря окажется шестидневной.

Так как 4 и 5 января уже являются выходными днями, их перенесли на другие даты. Правом на отдых россияне смогут воспользоваться 2 мая и 31 декабря 2025 года.