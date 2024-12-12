Россиянам рассказали, где можно заработать на Новый год, пока все отдыхают

Подработка в канун Нового года и праздничные выходные может стать отличным способом окупить траты на подарки и застолье. Причём на внушительную сумму могут рассчитывать не только аниматоры, которые перевоплощаются в сказочных персонажей, в том числе в Деда Мороза и Снегурочку, но и представители других профессий, пишет РИА «ФедералПресс».

В частности, заработать дополнительные деньги можно на доставке еды или подарков. Курьеры могут выбирать гибкий график и получать ежедневные выплаты. Однако придётся ходить на большие расстояния в любых погодных условиях.

Кроме того, в период праздников магазинам нужны дополнительные руки для сборки заказов и обслуживания клиентов. Но перед тем, как устраиваться на такую работу, следует внимательно изучить все условия и возможные штрафы. Помощь не помешает ресторанам и кафе, которые в Новый год нуждаются в официантах, поварах и помощниках. Заработок может значительно возрасти за счёт повышенных чаевых.

В период праздников также востребованы трезвые водители, таксисты, ведущие мероприятий и мастер-классов, а также люди, делающие подарки ручной работы. Можно сдать свою недвижимость в аренду, особенно в крупных городах, куда люди приезжают на каникулы. Востребованы люди, умеющие писать стихи и музыку, так как они могут записать уникальное аудио- и видеопоздравление.