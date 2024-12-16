Детишки Суджанского района Курщины получили новогодние подарки

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога поздравили школьников из Суджанского района с наступающим Новым годом. Помимо подарков, некоторые дети получили возможность встретиться с родителями и учителями после долгой разлуки.

В канун праздника руководство Суджанской школы №1 обратилось к Артёму Жоге с просьбой посодействовать в организации новогоднего мероприятия для 400 школьников, написавших письма Деду Морозу. Полпред президента, который с августа оказывает помощь переселенцам Курской области, откликнулся на запрос и подарил детям праздник.

«Яркие представления — не единственное, что обрадовало ребят. Сама встреча детей, их родителей и учителей, многие из которых не виделись с лета, стала радостным событием», — отметил экс-депутат.

Хинштейн поблагодарил Жогу за его участие в организации праздника и подчеркнул важность душевной щедрости в трудные моменты. Отдельную благодарность врио губернатора выразил волонтёрам Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, которые с первых дней занимались приёмом переселенцев и обеспечивали их гуманитарной помощью.