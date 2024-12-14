Мэр Старого Оскола Чесноков покинул пост ради перехода на новое место работы

Глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков покинул пост. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, Чесноков уходит в отставку «по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы».

Сам Чесноков на странице в соцсети «ВКонтакте» назвал это решение важным и непростым.

«Это был путь, полный сложных вызовов, ответственных и интересных решений для наших жителей. Старый Оскол — это город с огромным потенциалом, и я уверен, что впереди его ждёт светлое будущее», — написал он, поблагодарив старооскольцев за добрые слова и конструктивные замечания.