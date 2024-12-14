Мэр Старого Оскола Чесноков покинул пост ради перехода на новое место работы
Андрей Чесноков. Обложка © VK / Андрей Чесноков
Глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков покинул пост. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, Чесноков уходит в отставку «по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы».
Сам Чесноков на странице в соцсети «ВКонтакте» назвал это решение важным и непростым.
«Это был путь, полный сложных вызовов, ответственных и интересных решений для наших жителей. Старый Оскол — это город с огромным потенциалом, и я уверен, что впереди его ждёт светлое будущее», — написал он, поблагодарив старооскольцев за добрые слова и конструктивные замечания.
Пост мэра Старого Оскола Чесноков занимал с 2021 года, до этого он на протяжении трёх лет возглавлял другой белгородский муниципалитет — Яковлевский городской округ.
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