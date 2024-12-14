Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 01:45

Мэр Старого Оскола Чесноков покинул пост ради перехода на новое место работы

Андрей Чесноков. Обложка © VK / Андрей Чесноков

Андрей Чесноков. Обложка © VK / Андрей Чесноков

Глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков покинул пост. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, Чесноков уходит в отставку «по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы».

Сам Чесноков на странице в соцсети «ВКонтакте» назвал это решение важным и непростым.

«Это был путь, полный сложных вызовов, ответственных и интересных решений для наших жителей. Старый Оскол — это город с огромным потенциалом, и я уверен, что впереди его ждёт светлое будущее», — написал он, поблагодарив старооскольцев за добрые слова и конструктивные замечания.

Обвинение просит 21 год колонии для экс-чиновницы из Белгорода Шинкарук*
Обвинение просит 21 год колонии для экс-чиновницы из Белгорода Шинкарук*

Пост мэра Старого Оскола Чесноков занимал с 2021 года, до этого он на протяжении трёх лет возглавлял другой белгородский муниципалитет — Яковлевский городской округ.

Ранее Life.ru рассказывал, что временно исполняющим обязанности губернатора Курской области стал Александр Хинштейн. Он уже заявил, что готов участвовать в выборах губернатора Курской области, которые могут пройти 14 сентября 2025 года. Бывший глава региона Алексей Смирнов сообщил о своём переходе на другую должность.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar