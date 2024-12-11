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Регион
11 декабря, 14:48

Обвинение просит 21 год колонии для экс-чиновницы из Белгорода Шинкарук*

Прокурор запросил 21 год колонии для экс-чиновницы администрации Белгородской области Виктории Шинкарук* по обвинению в оказании содействия террористической деятельности в интересах кураторов с Украины. Обвинитель также настаивает на штрафе в размере 3 миллионов рублей и ограничении свободы на 2 года.

«Прошу признать Шинкарук* виновной и назначить ей наказание в виде 21 года колонии со штрафом 3 миллионов рублей и ограничением свободы на 2 года», — заявил прокурор в ходе прений сторон.

Её сообщнику Александру Холодкову* грозит наказание в виде 22 лет колонии и 4,5 млн рублей штрафа.

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Напомним, Виктория Шинкарук* занимала должность инспектора контрольного управления в администрации главы Белгородской области. В конце августа её обвинили в пособничестве террористической деятельности на территории России. По информации следствия, она вместе с Александром Холодковым* подготавливала тайники с деньгами и вооружением для радикальных элементов, выполняя инструкции украинских кураторов. Экс-чиновница обналичила для нужд террористов до полумиллиона рублей. В совокупности Шинкарук* и Холодкову* было предъявлено пять обвинений. Позже их включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Freepik

Алена Пенчугина
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