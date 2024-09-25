Бывшую белгородскую чиновницу Шинкарук* внесли в список террористов

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук* и её подельник Александр Холодков* были включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга по обвинению в содействии террористической деятельности по указке украинских кураторов. Это следует из появившейся на сайте ведомства информации.

«Шинкарук Виктория Александровна* 12.11.1995 г. р., Никольское Белгородского района Белгородской области. Холодков Александр Алексеевич*, 16.06.1986 г. р., Солодча Ольховского района Волгоградской области», — указано в списке Росфинмониторинга.

Кроме того, в реестр добавили Кирилла Брика*. Ранее Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал его виновным в изготовлении самодельного взрывного устройства.

Напомним, Виктория Шинкарук* занимала должность инспектора контрольного управления в администрации главы Белгородской области. В конце августа стало известно, что её обвиняют в пособничестве террористической деятельности на территории РФ. По информации следствия, она вместе с Александром Холодковым* подготавливала тайники с деньгами и вооружением для радикальных элементов, выполняя инструкции украинских кураторов.